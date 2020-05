VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 51: Cîțuleeee! Dorm toți...?

A apărut episodul 51 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre decizia CCR, dar și despre problemele economice ale României.

”Suntem în continuare în demența cu CCR-ul. Au dat, nu știu ce naiba, că nu e constituțional cu amenzile, ieri au urlat că ceea ce a decis CCR-ul a fost contestat de CEDO. Un fake news, pentru că decizia CEDO nu are nicio legătură cu CCR. Cred că o să fac, mâine, câteva minute și despre asta, ca să vorbim despre ceilalți 70 de fraieri care au câștigat la CEDO împotriva statului român, marea majoritatea dintre ei, pe dosarele de mare corupție instrumentate de procurorii, care, obligați, forțați, unii probabil din bună credință, alții din rea-credință, o parte dintre ei, au instrumentat aceste dosare sub domnia Laurei Codruța Kovesi. Populația trebuie să înțeleagă adevărul, nu pentru că ăla mai schimbă ceva. Trebuie să înțeleagă adevărul pentru că în momentul în care cei care votează, adică populația, trec peste orice minciună, context pe care nu-l înțeleg, se afundă în imensa eroare a ceea ce înseamnă mesajul politic care le este transmis, cel economic care le este transmic etc. Și știți ce, mă? Votează greșit! Cumva, eu vreau să explic lucrurile astea, pe lângă faptul că sunt șefa de campanie a PNL și haștagilor ca să ne mai trezim, că se face frig în câteva luni și să nu mai iasă în stradă să facă reumatism, cum au mai ieșit și cum au creat acel val cretin, pe care toată populația l-a halit și acum plânge în pumni”, spune Dana Budeanu.

Mesajul întreg, în materialul video de mai jos: