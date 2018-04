Un secretar de stat din MTS anunţă că în termen de o săptămână se va semna contractul de finanţare pentru Federaţia Română de Box

Secretarul de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Cosmin Butuza a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că în maximum o săptămână federaţia de box va beneficia din nou de finanţare de la bugetul de stat, sistată în 2015 din cauza unor probleme financiare.

Butuza a precizat că boxerii medaliaţi la Campionatul European de box Under 22, de la Târgu Jiu, vor fi recompensaţi de către minister pentru performanţele obţinute. "A fost o organizare de excepţie, iar Federaţia Română de Box a ridicat standardele şi a arătat că se poate organiza şi în România un Campionat European de excepţie. Pot să-i asigur pe sportivi că după ce ei şi-au făcut datoria către ţară şi noi şi noi ne vom face datoria faţă de ei, să îi recompensăm. Este munca lor, meritul lor, au adus glorie României şi ne mândrim cu ei. Ţin să asigur şi Federaţia Română de Box de toată susţinerea şi sperăm ca în cel mai scurt timp să semnăm acel contract de finanţare, pe care ni-l dorim. Este păcat ca o federaţie să sufere din cauza greşelilor din trecut. Şi azi am avut nişte discuţii, mai sunt câţiva paşi de urmat, sperăm ca în cel mai scurt timp să intrăm la finanţare. Un termen putem da, o zi, două, trei sau o săptămână”, a declarat Butuza.

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Câtea, a declarat că a contribuit "cu bani din buzunar" pentru organizarea CE Under 22: "Cu parteneri, am reuşit organizarea cu adiminstraţia publică locală din Târgu Jiu, cu sponsori şi de multe ori, pentru lucruri mărunte, cu bani din buzunar. Toată competiţia a fost în jur de 100.000 de euro. Faptul că delegaţiile şi-au suportat cazarea şi masa a fost o uşurare pentru noi”.

Oficialul FRB a spus că a întâmpinat probleme şi din punct de vedere al vremii, cheltuielile fiind mai mari din cauza faptului că transportul aerian a fost perturbat la începutul competiţiei.

"În ciuda multor lucruri care nu au funcţionat tocmai bine în federaţie în ultimul timp, am reuşit rezultate de excepţie, obţinând o medalie de aur, două de argint şi una de bronz la Campionatele Europene Under 22, care s-a desfăşurat săptămâna trecută în Târgu Jiu. A fost o competiţie destul de complicată şi de greu de dus până la capăt, pentru că începutul a fost destul de dramatic, în nişte condiţii meteo foarte complicate, în condiţiile în care avioanele nu aterizau la Bucureşti sau veneau cu întârziere foarte mare. Ne-au dat peste cap tot planul de transport şi asta a necesitat cheltuieli suplimentare. Până la urmă am reuşit să o scoatem onorant la capăt. Au fost 320 de sportivi din 37 de ţări, peste 480 de persoane care au făcut parte din delegaţii”, a mai spus Câtea.

România a obţinut patru medalii la Campionatul European Under 22 de la Târgu Jiu, prin Robert Jitaru (aur), Albert Biro (bronz), Cristina Cosma şi Alina Gabriela Ene (argint), conform news.ro.