Un șef din Jandarmerie s-a infectat: Este cel care l-a protejat pe Liviu Dragnea la un protest de la Topoloveni

Șeful Jandarmeriei Argeș, colonelul Gheorghe Lupescu, s-a infectat cu coronavirus și e internat la Spitalul Colentina din București.

Lupescu a făcut testul Covid-19 pe 14 iulie, când a aflat că este infectat și pe 15 iulie s-a s-a internat la Spitalul Colentina.

„Sunt foarte bine. Sper ca în 10-11 zile să plec acasă. Nici eu nu știu de unde am luat, pentru că am purtat mască, m-am protejat, m-am ferit, dar am fost pe teren tot timpul plecat, duminică în piață, în târg. Habar n-am de unde poate să fie sursa infectării, dar mergem mai departe”, a spus colonelul Lupescu pentru presa locală.

Adjuncții colonelului Lupescu, de la Jandarmeria județului Argeș, s-au testat și ei la Spitalul Militar din Pitești, dar rezultatul a fost negativ.

Gheorghe Lupescu a dat ordin, pe pe 17 mai 2018, cu 9 zile înaintea alegerilor europarlamentare și cu 10 zile înaintea întemnițării lui Liviu Dragnea, de a reprima un protest de la Topoloveni, împotriva liderului PSD de la acea vreme.

