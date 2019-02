Un senator liberal, dă de pământ cu Jandarmeria: 'Fiind an electoral PSD are în vedere să folosească foarte mult acest serviciu'

Senatorul liberal Alina Gorghiu a atras atenţia joi asupra faptului că bugetul Jandarmeriei s-a mărit "considerabil", adăugând că, după data de 10 august 2018, acest serviciu a devenit unul "politizat", potrivit agerpres.ro.

Eugen Teodorovici despre europarlamentare: 'Nu sunt interesat nici de postul de comisar și nici de nu mai știu ce în afara României'

"Bugetul Jandarmeriei s-a mărit, s-a mărit considerabil. S-au trecut acolo achiziţii de diverse arme, muniţii şi aşa mai departe. Spunea un coleg de-al meu ieri, în plen, că ne pregătim de război, cu Jandarmeria. Probabil că anul acesta, fiind an electoral, fiind un an în care trebuie să îşi accelereze proiectele nefaste pentru societatea românească, PSD are în vedere să folosească foarte mult acest serviciu pe care, din nefericire, de la 10 august încoace, vă spun că eu îl văd politizat. Nu mai văd deloc o Jandarmerie care să ţină linia de echilibru în societate şi să protejeze cetăţeanul. Văd un serviciu care din data de 10 august face servicii domnului Dragnea şi colegilor săi de partid", a susţinut Gorghiu, într-o declaraţie de presă, la Palatul Parlamentului.

Pe de altă parte, ea a reproşat PSD că nu a susţinut amendamentul său în baza căruia agresorii cu ordin de protecţie în urma cazurilor de violenţă domestică să poarte brăţări electronice.

"Avem legislaţie, avem cadru, avem tot ce ne trebuie. În concret, se pare că nu vrem să îmbunătăţim starea victimelor, că nu ne preocupă. (...) Victimele violenţei domestice sunt peste 30.000 pe an, dintre care 100 mor", a explicat Gorghiu.

Senatorul PNL a opinat că joi, în plenul Parlamentului, s-a lucrat "practic, de pomană", în condiţiile în care aproape niciunul dintre amendamentele susţinute de Opoziţie nu a fost adoptat.

"S-a venit deja cu negocierea făcută între PSD-ALDE-UDMR şi bugetul este închis. Niciun fel de îmbunătăţire pe buget nu s-a realizat, nici pe partea de educaţie, nici pentru administraţiile locale, care vor rămâne fără fondurile de dezvoltare, nici pe partea de sănătate", a spus Alina Gorghiu.

Deputatul USR Claudiu Năsui a declarat miercuri, la dezbaterile pe buget, că, potrivit proiectului, urmează să crească alocările Jandarmeriei pentru dotări şi personal.

"Creşte Jandarmeria, creşte cu 6.300 de oameni, bugetul ei pentru muniţii şi armament de tip de război creşte cu 520% şi atunci ne întrebăm: de ce aţi crescut acest buget aşa de mult? Ajunge la peste două miliarde de lei. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Şi aici este o întrebare legitimă: vă pregătiţi de război? Ştiţi dumneavoastră că se va întâmpla ceva ce noi nu ştim?", a spus deputatul USR.