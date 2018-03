Un senator PSD, ieşire furibundă după votarea legilor justiţiei: 'Să nu se mai repete propagandistic şi găunos'

Liderul grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, a declarat în plen că nicio prevedere a Legii 304/2004 privind organizarea judiciară nu afectează independenţa sistemului judiciar, contrariul neputând fi dovedit de nimeni din noiembrie până în prezent. "Aş vrea să fac o precizare foarte importantă, ca să nu mai repete cineva propagandistic, cât se poate de găunos, că se instituie un control politic asupra Justiţiei. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară conţine toate elementele care să asigure independenţa magistraţilor, imparţialitate în exercitarea actului de justiţie, inamovibilitatea judecătorilor şi stabilitatea procurorilor. Nici până astăzi, din noiembrie, nimeni, nici de la Bruxelles, nici de la Bucureşti, nici din alt colţ al lumii, nu a putut să facă dovada care anume text din propunerea legislativă ar pune sub control politic, ar afecta independenţa în vreun fel a sistemului judiciar din România. Explicaţia e foarte simplă - nu a putut identifica nimeni un text pentru că el nu există. Nu există nimic în ceea ce priveşte organizarea judiciară care să rezulte din voinţa politică de control a cuiva, cu atât mai mult cu cât alternanţa la putere ar face, în modul cel mai raţional şi previzibil cu putinţă, ca acest control politic să fie exercitat de forţe politice diferite', a susţinut Şerban Nicolae în plenul Senatului, conform Agerpres.

Citește și: Andrei Gheorghe declanşează un SCANDAL IMENS în Biserică: Preoţii ‘s-au încăierat’ după slujba de sămbătă – acuzaţii dure

El a subliniat că peste 90% dintre textele adoptate provin de la asociaţiile profesionale ale magistraţilor, iar dezbaterile au avut loc cu transmisii în direct atât online, cât şi transmise de posturile de televiziune. În schimb, senatorii Opoziţiei au criticat modificările aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciară şi au motivat votul împotrivă. "PNL s-a opus la dezbaterea precedentă, înainte de decizia Curţii. Modificările care au intervenit sunt nişte modificări care, din punctul de vede al PNL, nu sunt semnificative. Faptul că Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie începe să funcţioneze în trei luni, nu în şase, cum era în textul iniţial (...) sunt nişte mici brizbrizuri care nu schimbă în niciun fel nici conţinutul legii, nici poziţia pe care PNL a avut-o şi şi-o menţine despre această lege (...). PNL va vota împotriva acestei legi", a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu.

Citește și: Cheltuieli URIAŞE la Primăria Capitalei: Pe ce se duc banii bucureştenilor-buget FABULOS cheltuit doar pe salarii

Senatorul USR Mihai Goţiu a atras atenţia că "prin modificările care s-au adus în urma reexaminării s-a excedat solicitării făcute de CCR atunci când procurorii au fost trecuţi de sub autoritatea ministrului Justiţiei sub controlul ministrului Justiţiei, lucru care lasă foarte larg deschisa uşa abuzurilor". Votul senatorilor USR a fost împotrivă. Dorin Bădulescu, liderul grupului senatorilor PMP, al căror vot a fost tot împotrivă, a afirmat că modificările aduse legilor Justiţiei "scindează societatea şi creează controverse". "Legi de tipul celor pe care le avem acum în discuţie sunt de natură să scindeze societatea în două. Sunt de natură să creeze controverse, atât timp cât nu sunt suficient dezbătute, înţelese şi modificate, cu atât mai mult cu cât şi cuprind prevederi care nu sunt întocmai cu principiile unei societăţi din care astăzi facem parte. Faptul că acestei legi nu au avut un parcurs normal, au fost promovate printr-o comisie specială, procedura a fost netransparentă şi lipsită de dezbateri reale şi consistente, mai ales că este un domeniu sensibil (...) conduce la ideea că se doreşte promovarea lor cu orice preţ, în ciuda faptului ca într-un an Centenar, noi, românii, ar trebui să fim uniţi, nu scindaţi", a punctat Bădulescu.

Senatul a adoptat, luni, în calitate de Cameră decizională, modificările la Legile Justiţiei - 304/2004 privind organizarea judiciară, 317/2004 privind funcţionarea şi organizarea CSM şi 303/2004 privind statutul magistraţilor ca urmare a deciziilor Curţii Constituţionale. Modificările la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi "pentru", 35 "împotrivă" şi o abţinere. Votul în cazul Legii 317/2004 a fost: 82 "pentru", 36 "împotrivă" şi o abţinere, iar la Legea 303/2004 - 83 de voturi "pentru" şi 36 "împotrivă".