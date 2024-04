Un serial documentar despre Bon Jovi oferă detalii despre istoria de 40 de ani a trupei

Membrii trupei rock Bon Jovi fac dezvăluiri despre istoria de 40 de ani a formaţiei într-un nou serial documentar, ''Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", informează Reuters, potrivit Agerpres.

Documentarul, care are patru episoade, combină materialele de arhivă şi din colecţiile personale cu interviuri recente şi scene din timpul turneului din 2022 al trupei. Documentează succesul trupei americane în anii 80 şi rapiditatea cu care au trebuit să se adapteze de la concertele în cluburile de pe coasta New Jersey la concerte pe stadioane în diverse locuri din lume.

''N-am făcut documentarul ca să ne hrănim orgoliul. A fost o călătorie grea. Ca în cazul oricărei cariere, mai ales când vorbim de peste 40 de ani, există suişuri şi coborâşuri. Şi vrem să fim sinceri'', a spus liderul trupei, Jon Bon Jovi, la premiera londoneză a documentarului, care a avut loc miercuri seară.

''Facem dezvăluiri despre formaţie, atât individual, cât şi colectiv'', a adăugat clăparul trupei, David Bryan.

Spre deosebire de zilele de glorie, documentarul dezvăluie şi momente mai vulnerabile, inclusiv problemele cu vocea cu care s-a confruntat Jon Bon Jovi din cauza unei afecţiuni care se cheamă atrofierea corzilor vocale.

''El (Jon) se gândea iniţial să facem pur şi simplu o retrospectivă, să trecem în revistă cei 40 de ani. Am remarcat că ceva era în neregulă cu vocea lui. Şi m-am gândit 'E interesant. Să vorbim mai mult despre asta''', a spus regizorul Gotham Chopra, cunoscut pentru documentare dedicate unor atleţi de elită.

''În cele din urmă s-a transformat într-un serial în patru părţi care documentează, bineînţeles, odiseea de 40 de ani, dar şi traseul pe care l-a parcurs în ultimii doi ani ca să poată reveni pe scenă''.

Chopra şi echipa sa au intervievat membrii trupei, printre care şi fostul chitarist Richie Sambora, precum şi manageri şi colaboratori ai acestora de-a lungul anilor şi a revizuit o cantitate enormă de înregistrări.

''Jon este hoarder, după cum am văzut. Colecţionează chestii. Erau tone de arhive media. Tipii ăştia au avut un succes enorm în anii 80, iar odată cu succesul MTV, VH1, s-a strâns foarte mult material'', a spus Chopra.

''A fost minunat să putem vedea asta, a fost uimitor. Iar cantitatea materialelor a fost copleşitoare, iar eu mi-am spus 'De asta suntem obosiţi''', a declarat Bryan.

Jon Bon Jovi a spus că a fost mulţumit de felul în care a ieşit documentarul.

''Cred că ceea ce laşi în urmă contează. Mereu ne-am mândrit cu ceea ce facem. Şi am vrut ca oamenii să-şi amintească de noi într-un anumit fel şi am muncit pentru acest lucru''.

După patru decenii, Bon Jovi încă mai are multe de oferit, a spus solistul în vârstă de 62 de ani. Cel de-al 16-lea album de studio al trupei, "Forever", va fi lansat în luna iunie.

''Cred că este cel mai bun album pe care l-am făcut în ultimii 20 de ani'', a spus el, adăugând că nu se gândeşte în acest moment la un turneu.

''Pas cu pas. Să ne bucurăm pur şi simplu de prezent, să lansăm albumul şi să încercăm să fim din nou prezenţi pe scenă''.

''Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" va avea premiera pe platforma Disney+ în Regatul Unit şi pe Hulu în Statele Unite pe 26 aprilie.