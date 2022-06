Un sfert dintre IMM-uri au fost afectate de o breşă de securitate, în ultimul an (sondaj)

Una din patru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) a fost afectată de o breşă de securitate în ultimul an şi nu a avut resursele pentru a se apăra de atacuri cibernetice, deşi 80% dintre aceste societăţi au indicat că folosesc o soluţie tradiţională antivirus, arată rezultatele unui sondaj realizat de Microsoft.

Conform cercetării, 70% dintre IMM-uri cred că ameninţările cibernetice devin din ce în ce mai mult un risc de afaceri, iar 93% susţin că sunt în continuare îngrijorate de amplificarea numărului de atacuri cibernetice şi de complexitatea acestora.Studiul Microsoft relevă faptul că un sfert dintre întreprinderile mici şi mijlocii au fost afectate de o breşă de securitate în ultimul an şi, mai mult, nu au avut resursele pentru a se apăra de atacuri cibernetice.Potrivit sursei citate, multe dintre aceste companii nu au acces la resursele şi echipamentele necesare prin care să-şi asigure un nivel ridicat de protecţie în faţa ameninţărilor actuale de acest tip. În plus, 80% dintre IMM-uri au indicat că folosesc o soluţie tradiţională antivirus.Una dintre soluţiile cibernetice disponibile pe piaţă este Microsoft Defender for Business, ce ajută IMM-urile să detecteze şi să răspundă la punctele finale pentru a se proteja împotriva atacurilor de tip ransomware şi a altor ameninţări cibernetice complexe."Serviciul Defender for Business poate fi implementat rapid de organizaţiile de pretutindeni, fiind gândit astfel încât să detecteze şi să remedieze automat diferite tipuri de ameninţări. El este, de asemenea, inclus în suita Microsoft 365 Business Premium, soluţia integrată de securitate şi productivitate dedicată organizaţiilor cu până la 300 de angajaţi. Totodată, clienţii au la dispoziţie opţiunea de a-l achiziţiona independent. Mai exact, noua soluţie de securitate creată de Microsoft permite managementul ameninţărilor şi vulnerabilităţilor, ceea ce ajută la evidenţierea şi prioritizarea acelor puncte slabe care reprezintă cel mai urgent şi mai mare risc pentru afaceri. Cu ajutorul Defender for Business, companiile pot construi o bază solidă pentru activitatea lor, prin descoperirea, prioritizarea şi remedierea vulnerabilităţilor software şi a configuraţiilor greşite", notează compania americană de tehnologie.Un alt beneficiu major al soluţiei de securitate create de Microsoft este reprezentat de detectarea punctelor finale şi răspuns, care oferă alerte de detectare şi răspuns bazate pe tiparele de comportament, astfel încât IMM-urile să identifice ameninţările recurente şi să le elimine.De asemenea, funcţia de investigare automată şi remediere ajută la extinderea operaţiunilor de securitate prin examinarea alertelor şi luarea de măsuri imediate pentru a rezolva atacurile. Printre aceste acţiuni se află atât dezvoltarea de produse şi servicii care să ofere un nivel ridicat de protecţie împotriva atacurilor cibernetice, cât şi numeroase iniţiative şi campanii de prevenire a criminalităţii cibernetice.Sondajul Microsoft a fost realizat în Statele Unite ale Americii, în aprilie 2022, la nivelul a 150 de întreprinderi mici şi mijlocii.