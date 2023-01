Un simpatic raton a rămas cu 'bijuteriile' lipite de calea ferată: operațiune ingenioasă de salvare/ Video

Gerul din SUA face victime total neașteptate. Un mic raton a rămas cu testiculele lipite pe o cale ferată, dar norocul lui a fost că l-a descoperit un muncitor de la căile ferate.

Bărbatul a avut ideea de a turna apă fierbinte pe calea ferată, iar un coleg a venit cu o lopată din spate pentru a-l ajuta pe raton. După câteva minute, ratonul era salvat și a fugit direct în pădure.

"Am turnat apă caldă sub el, în timp ce un coleg de muncă a folosit lopata sub fundul lui pentru a încerca să îl elibereze. După aproximativ cinci minute, ratonul a fost liber. A sărit de pe șină și a fugit în pădure fără să se uite înapoi”, a spus Neil, muncitorul care l-a descoperit.

Neil a adăugat: "Presupun că, din cauză că afară erau -12 grade afară, cumva, traversa peste șină, a stat prea mult și s-a blocat!".