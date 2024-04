VIDEO - Un sobor de preoţi ruși zboară cu icoane făcătoare de minuni deasupra zonelor sinistrate pentru a opri inundațiile

Patru preoţi au survolat teritorii inundate în regiunea Kurgan, au spus rugăciuni şi au purtat cu ei o icoană a Sfintei Maria, potrivit unei înregistrări publicată joi de către o biserică locală. ”Era un zbor planificat al unui avion de tip Antonov 2 (An-2) de monitorizare a revărsărilor de apă, însă servitori de cult s-au alăturat la bord, cu o icoană miraculoasă, unor specialişti în situaţii de urgenţă”, potrivit acestei surse.

Mitropolitul regiunii Kurgan, Daniil, a anunţat că a primit cereri de la mai mulţi locuitori să desfăşoare această procesiune împotriva ”ameninţării inundaţiilor”. ”Dacă participăm împreună la această rugăciune comună, dacă arătăm căinţă şi milă, vom reduce mult amploarea dezastrului”, a declarat Daniil.

Această susţinere din cer intervine în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin nu preconizează, în continuare, să se ducă la faţa locului, în pofida gravităţii catastrofei, care a antrenat mii de evacuări şi proteste faţă de autorităţi locale.

