Un șofer român de TIR a fost înjunghiat mortal în Franța. Nici un coleg nu a raspuns apelului disperat al soției bărbatului

"Se numea Spătaru Mihai si pana aseara a fost unul dintre ai nostri.Astăzi o familie il plange, o intreagă comunitate a ramas fără glas si priveste cu teamă prin parbriz, sperand ca următoarele victime să nu fie chiar ei. Mihai iși caștiga painea ca si noi, de pe urma unui volan de camion, lucrand in echipaj cu sotia lui.

Noptea trecută, se afla parcat pe N28 in Franta.A coborat din camion pt a merge la toaletă. I-a spus sotiei ca pana sa mearga la toaletă se duce să se uite daca incarcatura este in regulă si lacatul remorcii este intact. A coborat si a fost injunghiat de 2 ori cu o lamă a unei săbii, fără avertizare, fără a apuca să aibă vreo reactie, sub ochii sotiei lui. Mai trist decat atat, politia și ambulanța au venit după o ora si jumatate si doar au constat decesul colegului nostru, nemaiputand interveni cu nimic pt salvarea lui.

Vreau să atrag atentia asupra unui aspect rușinos pt noi ca barbati si ca, colegi : Sotia omului, disperată, a batut la usile colegilor nostri aflati in aceeasi statie peco parcati pt a primi ajutor in acele clipe groaznice. Nici un coleg nu a raspuns apelului disperat al femeii, ba mai mult, au tras perdelele si si-au continuat odihna !! Băietii mei...sunteti niste lași, maine puteti fi următorii care mor ca niste caini, fara ca nimeni să intervină pt voi !!Asta ar trebui să vă dea de gandit !!

Un singur coleg cu o duba de 3.5 a intervenit ajutand cu ce a putut pe colega noastră . Să vă mai aud că ii numiti cotețari !! Se pare că sunt mai colegi ei, decat multi dintre voi !!

Sper ca MAE să se sesizeze in acest caz, nu de alta, dar Franța devine una dintre cele mai periculoase zone de tranzit pentru soferii romani, oameni care devin victime atat ale talharilor, hotilor de motorina, imigrantilor din zona Calais .

Cum am putea să ne aparam in astfel de cazuri ?? Nimeni nu merită sa moară doar pt ca munceste decent pt a isi intretine familia !! Nimeni nu este pregatit pt un asemenea eveniment, suntem soferi profesionisti, nu mercenari in razboiul altora !

Acesta nu e un risc asumat, Mihai este victima a unui sistem francez care ne amendeaza de cate ori incercam sa indepartam in forta imigrantii, dar in schimb ei talharesc sau omoara dupa bunul plac sub marea umbrela, egalite, fraternite !! Franta, esti complice la moartea unuia de-al nostru, unul care muncea decent pt painea lui !" a publicat Ilie Matei- "Omul soselelor", într-o postare pe Facebook