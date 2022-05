Un soldat rus, demisionar din armată: Am fost în stare de șoc/ Atunci ne-au zis să desenăm litera Z

Un soldat rus, demisionar din armata roșie, a povestit pentru CNN, sub protecția anonimatului, experiența din Ucraina. El arată faptul că soldații ruși nu știau că vor ajunge în Ucraina, iar în seara de dinaintea invaziei li s-a cerut să își lase telefoanele și li s-a ordonat să deseneze litera Z pe vehiculele militare. Soldatul a mai explicat că s-a îngrozit în momentul în care a văzut ce erau nevoiți să facă în Ucraina, ceea ce l-a și determinat să demisioneze.

„Eram murdari şi obosiţi. Oamenii din jurul nostru mureau. Nu am vrut să simt că fac parte din asta, dar făceam parte din asta”, a mărturisit ofiţerul pentru CNN.

Pe 22 februarie 2022, lui şi restului batalionului său li se cerut să-şi predea telefoanele mobile, în timp ce staţionau în Krasnodar, situat în sudul Rusiei, fără vreo explicaţie. În acea noapte, au pictat dungi albe pe vehiculele lor militare. Apoi, li s-a comunicat să le spele, a declarat el. „Ordinul s-a schimbat, desenează litera Z, ca Zorro", şi-a amintit ofiţerul.

„A doua zi am fost duşi în Crimeea. Ca să fiu sincer, am crezut că nu vom merge în Ucraina. Nu credeam că se va ajunge la asta”, a mai adăugat bărbatul, informează Adevărul.

„În prima săptămână, am fost într-o stare de şoc. Nu m-am gândit la nimic", a declarat el, conform CNN. „M-am dus la culcare gândindu-mă: Astăzi este 1 martie. Mâine mă voi trezi, va fi 2 martie -- principalul lucru este să mai trăiesc o zi. Este un miracol că niciunul dintre noi nu a murit”, a mai povestit el.

„Am avut un radio şi am putut asculta ştirile", a mai povestit soldatul pentru CNN. „Aşa am aflat că magazinele se închid în Rusia, iar economia se prăbuşeşte. M-am simţit vinovat pentru asta. Dar m-am simţit şi mai vinovat pentru că am venit în Ucraina.”