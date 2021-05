Un studiu MIT arată că distanțarea fizică este aproape inutilă

Riscul de a fi expus la Covid-19 în interior este la fel de mare la 20m ca și la 2m – chiar și atunci când toți poartă mască, potrivit unui nou studiu realizat de cercetătorii din Massachusetts Institute of Technology (MIT), care contestă recomandările de distanțare socială adoptate în întreaga lume.

Profesorii MIT Martin Z. Bazant, care predă inginerie chimică și matematică aplicată, și John WM Bush, care predă matematică aplicată, au dezvoltat o metodă de calcul a riscului de expunere la Covid-19 într-un cadru interior care include o varietate de factori care ar putea afecta transmiterea, inclusiv intervalul de timp petrecut în interior, filtrarea și circulația aerului, imunizarea, variantele de tulpini, utilizarea măștii și chiar intensitatea respiratorie în funcție de activitatea susținută (vorbirea, cântatul, etc), scrie smartradio.ro.

Bazant și Bush pun sub semnul întrebării recomandările Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) și Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), într-un studiu publicat în Proceedings of the National Academy Of Science din Statele Unite ale Americii.

Puține beneficii

“Susținem că nu există prea multe beneficii ale regulii de a păstra distanța de 2m, mai ales atunci când oamenii poartă măști”, a spus Bazant într-un interviu. „Nu are nicio bază fizică, deoarece aerul are tendința de a se ridica și apoi de a coborî în altă parte a camerei, astfel încât e posibil să fii mai expus la mediul înconjurător decât la o persoană aflată în apropiere”.

Variabila importantă pe care CDC și OMS au trecut-o cu vederea este intervalul de timp petrecut în interior, spune Bazant. Cu cât stai mai mult în compania unei persoane infectate, cu atât sunt mai mari șansele de transmitere, afirmă el.

Deschiderea ferestrelor sau instalarea de noi ventilatoare pentru a menține aerul în mișcare ar putea fi, de asemenea, la fel de eficient sau mai eficient decât cheltuirea unor sume mari de bani pentru un nou sistem de filtrare.

Spațiile interioare nu ar trebui închise

Bazant mai spune că recomandarile care impun limitele de ocupare în interior sunt inutile. Probabil nu există riscuri atunci când 20 de persoane se adună la interior timp de 1 minut, dar situația se schimbă dacă vorbim de câteva ore.

„Analiza noastră arată că multe spații care au fost închise, de fapt, nu ar trebui să fie. De multe ori spațiul este suficient de mare, ventilația este suficient de bună, intervalul de timp pe care oamenii îl petrec împreună este de așa natură încât acele spații pot fi utilizate în condiții de siguranță chiar și la capacitate maximă, iar recomandarea de a limita capacitatea acestor spații nu este corectă”, spune Bazant. „Cred că, dacă analizezi cifrele, descoperi că nu este nevoie de restricții de ocupare pentru multe tipuri de spații”.

Regulile de distanțare, care duc în mod involuntar la închiderea afacerilor și a școlilor, „pur și simplu nu sunt rezonabile”, crede Bazant.

„Acest accent pus pe distanțare a fost deplasat de la bun început. CDC sau OMS nu au oferit niciodată o justificare pentru asta, au spus că așa trebuie să procedăm și singura justificare se bazează pe studii care au analizat tusea și strănutul, unde e vorba de particule mari care s-ar putea sedimenta pe podea. Chiar și atunci, analiza este aproximativă”.

„Distanțarea nu ajută atât de mult și îți oferă, de asemenea, un sentiment fals de siguranță, deoarece ești la fel de nesigur la 2m pe cât ai fi la 20m, dacă ești în interior. Toate persoanele din acel spațiu sunt expuse aceluiași risc, de fapt”, a remarcat el.

Timpul, mai important decât distanța

De exemplu, dacă cineva infectat cu Covid-19 poartă mască și cântă într-o cameră închisă, o persoană care stă de cealaltă parte a camerei nu este mai protejată decât o altă persoană care stă la doar 2m distanță de cel infectat. Este motivul pentru care timpul petrecut în zona închisă este mai important decât distanța față de persoana infectată.

Măștile funcționează în general pentru a preveni transmiterea, prin blocarea picăturilor mai mari. Majoritatea persoanelor care transmit Covid nu tușesc și nu strănută, sunt asimptomatice.

Măsură „nebunească”, la exterior

În ceea ce privește distanțarea în aer liber, Bazant spune că nu are aproape niciun sens și că măsurile de distanțare și purtare a măștilor în exterior sunt „nebunești”.

„Dacă te uiți la fluxul de aer din exterior, aerul infectat va fi eliminat și foarte puțin probabil să provoace transmisie. Există foarte puține cazuri de transmisie înregistrate în aer liber, spune el. „Spațiile aglomerate în aer liber ar putea fi o problemă, dar dacă oamenii țin o distanță rezonabilă mă simt destul de confortabil chiar și fără măști, sincer”.

Acest lucru ar putea explica de ce nu au existat creșteri de transmitere în state precum Texas sau Florida, care au redeschis afacerile fără limite de capacitate.

Noile variante

În legătură cu noile variante, care sunt cu 60% mai transmisibile, creșterea ventilației cu 60%, reducerea timpului petrecut în interior sau limitarea numărului de persoane ar putea compensa acest risc.

„Avem nevoie de informații științifice transmise publicului într-un mod care să nu provoace doar frică, ci să se bazeze pe analize”, a spus Bazant. După trei runde de recenzii aprige de la colegi, dezvăluie că publicarea studiului a fost cea a mai grea recenzie prin care a trecut vreodată și că acum, după ce a fost publicat, speră că va influența politica.

