Un tren a deraiat în Vălcea: mai multe localități sunt afectate de inundații

Mai multe localităţi din Gorj sunt afectate de inundaţii în urma ploilor și a scurgerilor de pe versanţi, judeţul fiind sub avertizare Cod roşu de inundații. În Vâlcea, un tren a deraiat în noaptea de luni spre marți din cauza copacilor căzuți pe calea ferată, informează Mediafax.

În urma precipitațiilor abundente căzute noaptea trecută în judetul Gorj, ISU a fost solicitat să intervină pentru gestionarea a 18 situații de urgență, majoritatea de evacuare a apei din curți.

În Târgu-Jiu, ISU a intervenit în cartierul Ursați pentru salvarea a 150 de oi surprinse de o viitură pe râul Șușița.

Având în vedere că județul se află sub avertizare Cod roșu de inundații valabilă până la ora 12.00, care vizează scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol pe râul Motru, ISU Gorj a transmis prin intermediul RO-Alert, la ora 03:25, un mesaj de avertizare a populației din comunele Cătunele, Motru, Glogova, Padeș, Samarinești și Văgiulești cu textul: „Atenție !! COD ROSU pe raul Motru. Creșteri de debite cu posibilitatea depășirii cotelor de pericol preconizate pe cursurile de apa din zona. Nu traversați râurile prin apa si nu va apropiati de malurile acestora. Recomandam curățarea rigolelor din apropierea locuintei in vederea facilitării scurgerii normale a apei si efectuarea demersurilor pentru punerea in siguranta a bunurilor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Gorj”.

Citește și: Dorel Vișan, convins că Sars-Cov-2 a fost conceput în laborator: 'Ei au spus că vaccinul nu rezolvă. De ce aţi făcut virusul? Cred că e alimentat în continuare'

Conform Infotrafic, în județul Vâlcea, traficul feroviar a fost întrerupt pe secția de cale ferată 201 Vâlcea-Sibiu, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, din cauza mai multor copaci căzuți pe linia de cale ferată. Locomotiva și un vagon al unui tren au deraiat între localitățile Călimănești și Brezoi, fără a fi înregistrate victime.