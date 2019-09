Un vicepreşedinte ALDE dă semnalul revoltei în partid: Decizii total greşite şi lipsite de respect faţă de colegi. Nu voi susţine nici o altă asociere'

Alianţa electorală cu partidul lui Victor Ponta nu este privită cu ochi buni de unii lideri ALDE. Aceştia reclamă faptul că deciziile radicale din ultima perioadă au fost luate de un grp restrâns de la vârful partidului. Unul dintre contestatarii mutărilor recente făcute de Tăriceanu este deputatul Marian Cucşa, vicepreşedinte ALDE naţional şi preşedinte ALDE Timiş. Acesta anunţă că nu va susţine nicio altă asocierea cu Pro România.

"Tinand cont de nenumaratele informatii si semne de intrebare aparute in ultima perioada, vreau sa aduc cateva lamuriri in ceea ce priveste activitatea mea politica si intrebarile la care, in tot acest timp, am cautat si eu un raspuns...

Ca membru fondator al ALDE Timis, ca deputat, si presedinte de filiala, in calitate de vicepresedinte ALDE, mi-am manifestat in aceasta perioada, in forurile de conducere, preocuparea pentru viitorul partidului! Am adresat si eu la randul meu diverse intrebari la care nu am primit raspunsuri...

Vreau sa punctez insa cateva aspecte esentiale:

- am fost printre primii care au cerut ca ALDE sa iasa de la guvernare, de langa PSD, pentru a avea candidat propriu la prezidentiale - in persoana domnului Tariceanu, si de a merge mai departe pe picioarele noastre spre redefinirea ALDE ca partid liberal!

- acum suntem in situatia in care am iesit de la guvernare, nu avem candidat, sustinem un independent la alegerile prezidentiale (decizie luata fara o analiza interna, daca exista posibilitatea “cresterii” unui alt candidat din randurile membrilor ALDE, in perspectiva dezvoltarii partidului), am facut o alianta electorala cu Pro Romania si urmeaza o alianta politica si probabil fuziunea (lucruri aflate de pe facebook, de pe pagina Domnului Tariceanu).

Consider ca deciziile ALDE din ultima perioada, luate de 4-5 persoane si aduse doar spre validare forurilor de conducere, sunt unele total gresite si lipsite de respect fata de colegi.

Ele s-au nascut peste noapte, fara o analiza si o proiectie despre ce insemana viitorul liberalismului in Romania!

De ce e mai frecventabil Pro Romania decat PSD? Cand stim cine e Victor Ponta, ca de fapt, e tot un PSD-ist plecat suparat de acasa!

Am votat impotriva aliantei electorale cu Pro Romania si nu voi sustine nici o alta asociere cu formatiune lui Victor Ponta.

Imi doresc ca proiectul liberal ale carei baze le-am pus in 2014, in care atat eu cat si foarte multi colegi am investit energie, resurse si suflet, sa reinvie si sa se sprijine pe picioare stabile si sanatoase!

Daca in 2016, atat la alegerile locale cat si la alegerile parlamentare, am reusit sa ne atingem obiectivele fara a avea nici jumatate din organizatiile si puterea de acum, cu siguranta vom putea si pe viitor! Important e sa ne dorim si sa nu mai cautam vinovati externi si sa facem o analiza interna cu decizii importante, bazate pe proiecte si idei energice si inovatoare, cu o echipa motivata!

Dragi colegi, va propun sa avem curajul sa fim Noi Insine! Sa spunem ce gandim, sa avem constiinta de sine si sa ne implicam acum pentru viitorul copiilor nostri, nu doar pentru viitorul imediat!", scrie Cucşa pe Facebook.

