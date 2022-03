Una din cele mai mari oțelării din Europa a fost distrusă de bombardamentele ruse (Video)

Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa este distrusă de bombardamentele rușilor, a declarat consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, într-o intervenție televizată citată de Associated Press.

Vezi și: Rușii avansează lângă Nikoalev: în zonă există o centrală nucleară, pe care rușii ar putea să o atace (hartă)

Este vorba despre oțelăria Azovstal din Mariupol, orașul-port care a fost devastat de atacurile trupelor rusești.

Azovstal, the key enterprize of Mariupol, is reported to be destroyed by Russian bombings. Russians not only kill civilians massively but purposely destroy Ukrainian economy pic.twitter.com/N7PzS5qQ0L