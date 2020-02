Una dintre cele mai importante filiale ale PSD cere ALEGERI ANTICIPATE: Marcel Ciolacu este dorit șef suprem în partid

Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Galaţi a votat în unanimitate, vineri, pentru susţinerea candidaturii lui Marcel Ciolacu la preşedinţia formaţiunii politice şi şi-a exprimat poziţia în favoarea organizării de alegeri parlamentare anticipate.

Preşedintele PSD Galaţi, europarlamentarul Dan Nica, a supus spre aprobarea plenului conferinţei o rezoluţie prin care PSD susţine la Congresul PSD candidatura lui Marcel Ciolacu la preşedinţia formaţiunii politice, informează agerpres.ro.

"Am reuşit ca în această perioadă să stopăm câteva din abuzurile pe care Guvernul PNL, primul ministru Orban, le-au făcut, şi acest lucru s-a datorat şi faptului că am avut o conducere înţeleaptă, am avut un preşedinte care a ştiut să ne ţină pe toţi împreună şi să luăm cele mai bune decizii strategice, decizii care să ne ducă şi să ne ţină pe drumul corect. Şi am reuşit împreună să oprim abuzurile, care erau despre alegeri de tot felul, despre lucruri care ţineau de introducerea unor măsuri împotriva oamenilor, şi să avem o voce care să fie ascultată. Aceste realizări mă pun în plăcuta situaţie să vă propun ca Marcel Ciolacu să fie preşedinte la Congresul PSD. Este cea mai bună soluţie şi garanţia propunerii pe care v-o fac sunt faptele şi modul cum a condus până acum acest partid", le-a spus Nica participanţilor la conferinţă.

Supusă la vot, rezoluţia a fost aprobată de toţi cei 544 de delegaţi la Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Galaţi.

De asemenea, în cadrul conferinţei s-a hotărât ca PSD Galaţi să susţină desfăşurarea de alegeri anticipate pentru Parlamentul României.

"După consultările cu partidele, preşedintele Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcţia de premier, dar ca să vedeţi ce! Niciun partid nu îl susţine. În acest joc care se face pe seama românilor şi pe seama economiei româneşti, eu cred că soluţia o reprezintă alegerile anticipate pentru că altfel intrăm într-o zonă de criză pe seama românilor, a economiei româneşti, a locurilor de muncă. Nu cred că noi trebuie să intrăm în acest joc al inconştienţei politice pe care îl practică PNL şi Ludovic Orban. Nu credem în altă soluţie decât de a merge şi de a le cere românilor să se pronunţe şi să decidă care este cea mai bună soluţie la urne, cât mai repede posibil, dar şi cu sancţionarea corespunzătoare a derapajelor Guvernului PNL susţinut de USR. Eu şi colegii mei nu vedem altă soluţie, pentru că ne aflăm în faţa unui vot pentru investirea Guvenului Orban II pe care nu-l susţine nici PNL nici USR, nu-l susţine nimeni, şi atunci ce să facem, noi PSD să susţinem un guvern PNL şi să-l votăm pe Orban pe care tocmai l-am dat jos. Cred că această aşteptare e departe de orice doză de realism", a spus Nica.

Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD Galaţi a ales şi cei 44 de delegaţi care vor participa la Congresul PSD.

Despre data de desfăşurare a Congresului PSD, Dan Nica a precizat că PSD Galaţi va susţine ca acesta să se ţină cât mai repede. "Cu cât mai repede, cu atât mai bine!", a mai spus liderul PSD Galaţi.

