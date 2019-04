Unai Emery: Respectul nostru faţă de Napoli ne-a făcut să jucăm foarte bine în cele două meciuri

Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat că formaţia sa a arătat personalitate în meciul din deplasare cu Napoli, din sferturile Ligii Europa, informează arsenal.com potrivit news.ro.

“Le mulţumesc suporterilor. Am avut 1.100 de oameni aici cu noi şi a fost o atmosferă frumoasă. Echipa noastră le-a arătat că are personalitate. Sunt foarte mândru de jucătorii mei şi de munca noastră. Am arătat astăzi că jucătorii pot evolua împotriva fotbalişti buni şi să arate o personalitate mare, cu ideile noastre. Poate voiam mai multă posesie şi să controlăm meciul puţin mai bine, dar am făcut tot ce voiam. Am jucat împotriva echipei numărul doi din Italia, cu jucători foarte buni. Respectul nostru faţă de ei ne-a făcut să jucăm foarte bine în cele două meciuri. Napoli este o echipă mare, o echipă foarte mare”, a spus Emery.

Arsenal Londra s-a calificat în semifinalele Ligii Europa după ce a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Napoli, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei. În tur, londonezii s-au impus cu 2-0.