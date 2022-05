Unde se află una dintre cele mai mari secții de fizioterapie pentru recuperarea medicală după accidente de muncă

Accidentele de muncă aduc mare parte dintre victime în situația de a fi imobilizați pentru anumite perioade de timp sau, în cazuri mai grave, în stare de invaliditate permanentă. Cele mai grave accidente de muncă se produc în domeniul construcțiilor, cu consecințe greu de surmontat, recuperarea medicală a persoanelor rănite în timpul serviciului fiind dificilă. Este nevoie de mult efort, dar și de profesioniști în recuperare medicală pentru ca pacienții să-și poată recupera parțial sau total mobilitatea.

Prin tratamentele de recuperare medicală se urmărește restabilirea capacităților funcționale pierdute de o persoană, în urma unei traume survenite din cauza unui accident sau a bolii. Cu cât procedurile de recuperare medicală încep mai curând după intervențiile chirurgicale necesare în astfel de accidente, cu atât cresc șansele ca mobilitatea pacienților să fie recăpătată. De asemenea, frecvența și durata procedurilor de recuperare medicală au o influență covârșitoare asupra modului și duratei de recuperare a pacienților.

Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon Ilfov oferă servicii de recuperare ortopedică în regim de spitalizare continuă, cu asistență medicală 24/7, asigurată de personal specializat, cu competență în servicii de recuperare medicală – fizioterapeuți, kinetoterapeuți și medici de recuperare.

Specialiștii în recuperare medicală de aici folosesc echipamente de ultimă generație, care au efecte vizibile în scurt timp asupra pacienților, precum electroterapia cu curenți Trabert, galvanic și diadinamic, terapia cu ultrasunete, laserterapia, magnetoterapia, regeneratorul TECAR, electroterapie cu curenți stereodinamici, curenți de înaltă frecvență, electroterapie skanlab, termoterapie, terapie cu lumină Bioptron etc.

Luna trecută, spitalul de recuperare medicală a fost dotat cu două tipuri de echipamente medicale inovative pentru recuperarea mersului, respectiv a funcțiilor mâinii, prin stimulare electrică funcțională (FES). Aceste sisteme sunt foarte ușor de purtat de către pacienți, având forma unor orteze, dar cu funcții de contractare a mușchilor prin impulsuri electrice. Nu au fire și nu incomodează pacienții. De astfel de echipamente a beneficiat Ionuț Fantu, un tânăr de 20 de ani, care a început să meargă după un accident de muncă, suferit pe șantierul autostrăzii Pitești – Craiova, care i-a zdrobit membrele inferioare. Procedurile de kinetoterapie și fizioterapie de la Spitalul Sfântul Sava l-au pus, la propriu, pe picioare.

Spitalul Sfântul Sava este un centru medical multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kineto și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical. Are 118 paturi avizate, ambulanțe de transport pacienți și, de curând, o ambulanță tip C, dotată cu echipamente și personal specializat pe intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde ridicate, asemănătoare unui hotel de 4*. Numărul atât de mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți care pot fi internați simultan explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Spitalul Sfântul Sava de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative din Pantelimon (Ilfov) asigură asistență medicală și monitorizare 24/7 bolnavilor oncologici sau cu alte afecțiuni grave, în faze terminale. Îngrijirile paliative se desfășoară în saloane cu 2 sau 3 paturi. De curând, a deschis și o secție cu 18 paturi pentru monitorizare permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim de terapie intensivă.

