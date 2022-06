Ungaria susține că a aflat naționalitatea și ruta 'avionului fantomă', care a alertat România

Ungaria susține că a aflat naționalitatea și ruta „avionului fantomă” care a alertat aviația militară din România și alte două țări NATO. Potrivit agenției de presă MTI din Ungaria, care citează Ministerul Apărării din această țară, aparatul a aterizat în zona Hajdúszoboszló pentru realimentare și a decolat din nou în scurt timp.

Autoritățile bulgare au cercetat miercuri la sol, ultima zonă cunoscută în care aparatul suspect fusese detectat de radar.

De asemenea, locuitorii au fost alertați de un zgomot puternic făcut de mai multe avioane militare care au zburat deasupra orașul Drobeta Turnu Severin la o altitudine joasă și au survolat zona miercuri seara, informează presa locală.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu intervenția aeriană, iar martorii care au surprins momentul au povestit cât de speriați au fost de zgomotul infernal.

„Am auzit zgomote foarte puternice am spus că sunt tunete şi fulgere. Nu a fost aşa. Şi eu şi familia mea am ieşit afară să vedem ce se întâmplă pentru că ne-am speriat foarte tare. După primul zgomot am auzit şi alte zgomote şi mai mari, iar pe cer am văzut nişte avioane care s-au mișcat foarte repede către frontiera cu Serbia. Totul a durat o fracţiune de secundă. A fost în zona centrală a oraşului. Tot ce ne dorim este ca autorităţile să spună că totul este în regulă şi că nu sunt motive de îngrijorare”, a declarat Silvia, martor al evenimentului, potrivit Antena 3.