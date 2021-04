Deputatul USR Emanuel Ungureanu: Îmi cer eu scuze pentru protocolul barbar de înmormântare Covid

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat joi la Antena 3 că protocolul de înmormântare a decedaților Covid-19 este „barbar”, „indecent față de moarte” și „impardonabil”, motiv pentru care își cere el scuze pentru această situație în numele ministrului Sănătății, după ce Vlad Voiculescu nu a vrut să facă acest lucru.

„Eu am ingropat 23 de copii. Ma ocup de niste copii foarte bolnavi, de cativa ani. Stiu ce inseamna sa fii alaturi de cei care vor sa-si ingroape copiii in conditi decente

Fac eu ce-ar fi trebuit sa faca un demnitar in functie. O sa-mi cer eu iertare pentru toti ministrii ai Sanatatii care au stiut sau ar fi trebuit sa stie de acest ordin si au lasat ca aceste personae sa fie ingropate in conditii dezonorante. Eu imi cer iertare in numele tuturor.

Acest protocol de inmormantare este barbar, nu e niciun dubiu. Avem o indecenta fata de moarte. Este impardonabil, indiferent cine este ministru”, a declarat Emanuel Ungureanu.