Unii farmaciști nu văd cu ochi buni despre testarea COVID-19 în farmacii: 'Sunt şi colegi reticenţi pentru că am fost de multe ori ignoraţi'

Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România Răzvan Prisada afirmă că lansarea unui program de testare a populaţiei pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în această perioadă ar fi un lucru „ideal”, el subliniind importanţa unei astfel de măsuri mai ales prin prisma faptului că rezultatele pot fi centralizate. Prisada susţine că există farmacişti dispuşi să intre în acest program, dar că are şi colegi reticenţi la propunerile autorităţilor, în condiţiile în care acestea din urmă i-au ignorat pe farmacişti „atunci când s-au luat măsuri pozitive în legătură cu cei care facem parte din întregul circuit al sistemului sanitar”, scrie News.ro.

„Intenţia şi reglementarea legală care a fost adoptată prin Ordonanţă de urgenţă în şedinţa de ieri, din punctul nostru de vedere este lăudabilă. De altfel, farmaciile din multe ţări – în principal ne gândim la ţările europene afectate, ca şi noi, de pandemie – sunt implicate în diverse activităţi parte a sistemului de sănătate. Testarea cu teste rapide antigen SARS-CoV-2 este una dintre activităţile care se desfăşoară cu succes în multe dintre statele europene şi dacă ne uităm la exemplele Italiei, Franţei, mai recent Austriei, implicarea farmaciilor a adus, fără dar şi poate, plusvaloare în momentele cele mai dificile ale pandemiei în care ne aflăm şi noi acum de altfel, în care numărul de testări şi accesul cât mai larg la testare rapidă făcută în condiţii corecte şi mai ales a cărei rezultate să fie centralizate, raportate, acest lucru este foarte important şi poate face diferenţa”, a declarat vineri pentru News.ro, vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor, Răzvan Prisada.

Prisada a menţionat că, dacă acest lucru va fi pus în aplicare, testarea nu va fi obligatorie pentru farmacii, iar farmaciştii care vor participa vor fi doar cei care vor dori. Ei vor trebui instruiţi, iar aceste aspecte trebuie detaliate în normele adoptate de autorităţi.

Prisada a precizat că instruirea privind realizarea testării ar putea avea loc împreună cu Direcţiile de Sănătate Publică, cu implicarea Colegiului Farmaciştilor, dacă va fi necesar, „pentru a ne asigura că ce se întâmplă acolo va da rezultatele pe care le scontăm”.

„Sunt, cu siguranţă, şi colegi de-ai noştri care vor dori să facă parte dintr-un astfel de program. Modul în care vor trebui organizate lucrurile trebuie detaliat şi bănuiesc că va fi detaliat într-un ordin de ministru. Momentul este important, acum avem cea mai mare nevoie de a creşte capacitatea de testare şi accesul populaţiei la teste rapide, eficiente, făcute cum trebuie şi, foarte important avem nevoie de a centraliza şi a aduna acele date”, a adăugat el.

Răzvan Priasda admite că nu toate farmaciile ar putea intra în programul de testare a populaţiei, subliniind că „poate nu toate îşi vor dori”.

În ceea ce priveşte costurile pentru realizarea acestei testări, preşedintele Colegiului Farmaciştilor consideră că „în mod normal un program cu un succes rapid ar trebui să se bazeze pe teste gratuite şi pe decontarea inclusiv a activităţii de testare”, aşa cum se întâmplă în alte state.

„Nu ştiu în ce măsură se are în vedere şi acest lucru în România, ştiu că sunt disponibile teste rapide în acest moment, dacă ele vor fi distribuite şi către farmacii pentru lansarea unui astfel de program, ar fi ideal”, a mai afirmat el.

Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor a precizat că, în primă etapă, „există destul de multă reticenţă pentru implicarea în astfel de proiecte”, el arătând că reticenţa este „justificată şi vine din cauză că în ultimii ani există o nemulţumire destul de mare apropo de rolul farmacistului în sistem”, el spunând că farmaciştii au fost „din păcate, de multe ori ignoraţi atunci când s-au luat măsuri pozitive în legătură cu cei care fac parte din întregul circuit al sistemului sanitar”

El dând ca exemplu acordarea stimulentului de risc COVID, de care farmaciştii din farmaciile comunitare nu beneficiază, deşi alte categorii din sistemul sanitar sunt beneficiare ale acestui spor.

„Acest lucru, evident, nu te face să fii foarte entuziast la propunerile care vin dinspre autorităţi. Noi o să facem tot posibilul să încercăm să le explicăm colegilor noştri că asta este oportunitate, evident că nimeni nu va putea fi obligat să facă nimic. Sper din suflet, însă, ca şi în alte ocazii autorităţile să-şi aducă aminte de farmacişti şi cât de utili pot fi, de a-i potenţa şi potenţialul acesta existent la nivelul farmaciştilor din sistemul de farmacii comunitare să fie valorificat, nu doar marginal, aşa cum se întâmplă în prezent”, a adăugat preşedintele Colegiului Farmaciştilor.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat joi că a fost creat cadrul legal pentru testarea rapidă antigen în farmacii, urmând să aibă loc discuţii cu reprezentanţi ai farmaciilor. "E un pas important care merge, dacă vreţi, către testare în masă, testarea oricui are această nevoie sau are această dorinţă, iar asta se va putea face la un preţ foarte scăzut", a afirmat el. Rezultatele pozitive vor fi încărcate în platforma de raportare.

"În şedinţa de Guvern am aprobat câteva lucruri importante, unul dintre ele este instituirea cadrului legal pentru testarea în farmacii. În perioada următoare şi chiar mâine avem discuţii la Ministerul Sănătăţii cu reprezentanţi ai farmaciilor pentru ca testarea rapidă antigen să se poată face în farmacii. E un pas important care merge, dacă vreţi, către testare în masă, testarea oricui are această nevoie sau are această dorinţă, iar asta se va putea face la un preţ foarte scăzut", a declarat Vlad Voiculescu, după şedinţa de Guvern.

El a menţionat că negocierile sunt în curs de desfăşurare.

