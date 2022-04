Unirea Slobozia - Universitatea Cluj 2-2, în play-off-ul Ligii a II-a

Gazdele au deschis scorul prin camerunezul Christ Nkama Afalna (13), dar ''U'' a punctat de două ori, prin Ely Fernandes (28 - penalty) şi Valentin Alexandru (47). Ialomiţenii au obţinut remiza graţie golului înscris de Răzvan Greu (72), fost junior al Universităţii.În play-out, FC Buzău a învins-o pe FC Braşov cu scorul de 4-3, în deplasare, prin golul reuşit de camerunezul Serges Ekollo (90+2), după ce oaspeţii au avut 3-0.Rezultate:PLAY-OFF - Etapa 2JoiAFC Hermannstadt - CS Concordia Chiajna 2-1SâmbătăCSA Steaua Bucureşti - ACS Petrolul 52 Ploieşti 2-1DuminicăAFC Unirea 04 Slobozia - AS FC Universitatea Cluj 2-2Clasament1. Petrolul Ploieşti 50 puncte2. FC Hermannstadt 473. ''U'' Cluj 444. CSA Steaua 415. Concordia Chiajna 376. Unirea Slobozia 34Primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi dispută locurile de promovare într-un play-off. Partidele se joacă tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii I. CSA Steaua nu are drept de promovare.PLAY-OUT - Etapa 2SâmbătăGrupa AAFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Politehnica Timişoara 3-0AFC Dunărea 2005 Călăraşi - CSC 1599 Şelimbăr 0-5ACSM Politehnica Iaşi - AFC 1919 Dacia Unirea Brăila 1-0Metaloglobus stă.Clasament1. AFK Csikszereda 36 puncte2 Metaloglobus Bucureşti 313. ACSM Politehnica Iaşi 294. CSC 1599 Şelimbăr 275. Politehnica Timişoara 246. Dunărea Călăraşi 77. Dacia Unirea Brăila 2Grupa BSâmbătăAFC Astra Giurgiu - SC FC Ripensia Timişoara 1-3ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu - AFC Unirea Constanţa 3-3DuminicăFC Braşov - AS FC Buzău 3-4Unirea Dej stă.Clasament1. FC Buzău 35 puncte2. FC Unirea Dej 313. Viitorul Pandurii 284. FC Ripensia Timişoara 285. FC Braşov 176. Unirea Constanţa 127. AFC Astra -1Astra Giurgiu a fost penalizată cu 20 de puncte din cauza datoriilor neachitate.În cadrul play-out-ului, în fiecare grupă se va disputa un singur joc între participante, rezultând astfel şase meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 şi 7, iar cele două formaţii de pe locul 5 în cele două grupe vor juca un baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga a II-a.