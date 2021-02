Uniunea Europeană intervine la China - Face apel să anuleze interdicţia impusă BBC World News

Uniunea Europeană a făcut apel la China, sâmbătă, să anuleze interdicţia impusă postului de televiziune BBC World News, potrivit The Associated Press, potrivit news.ro.

China a exclus vineri postul britanic BBC World News dintre cele care sunt prezente în grilă, iar televiziunea de stat din Hong Kong a anunţat că nu se va mai baza pe BBC World Service Radio, după o săptămână de când Ofcom, autoritatea britanică de reglementare a audiovizualului, a retras licenţa postului CGTN (China Global Television Network), deţinut de stat.

Sâmbătă, Uniunea Europeană a cerut Chinei să anuleze interdicţia postului BBC World News impusă, aparent, ca ripostă.

UE a transmis, într-o declaraţie, că Beijingul a mers mai departe de restricţionarea „libertăţii de exprimare şi a accesului la informaţie în interiorul graniţelor” şi că a încălcat atât Constituţia chineză, cât şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Legat de anunţul făcut de Hong Kong, UE a precizat că decizia se adaugă „eroziunii în curs a drepturilor şi libertăţilor” în teritoriul semi-autonom chinez.

„UE rămâne ferm angajată în protejarea libertăţii media şi a pluralismului, precum şi în protejarea dreptului la libertatea de exprimare online şi offline, inclusiv a dreptului la opinie şi de a primi şi transmite informaţie fără vreo interferenţă”, se arată în declaraţie.

Marea Britanie nu mai este membră a Uniunii, dar rămâne parte din Consiliul Europei, care gestionează un acord din 1989 privind licenţele de transmisiune. Regatul Unit, SUA şi corespondenţii străini stabiliţi în China şi-au exprimat de asemena dezamăgirea în legătură cu interdicţia impusă BBC.

Autoritatea chineză de reglementare a audiovizualului a anunţat joi că interzice difuzarea BBC World News, estimând că informaţiile postului internaţional au încălcat „grav” directivele în vigoare în ţară. La nivel mondial, acţiunea este văzută ca simbolică, tensiunile dintre China şi Vest accentuându-se odată cu izbucnirea pandemiei.

Nu este clar dacă reporterii BBC în China vor fi afectaţi în vreun fel. Anul trecut, Beijingul a expulzat mai mulţi jurnalişti străini, corespondenţi ai The Washington Post, The Wall Street Journal şi The New York Times, în mijlocul disputei cu administraţia Trump şi după numeroase critici aduse în presă partidului comunist de la putere.