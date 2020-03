Uniunea Militarilor și Polițiștilor `Mihai Viteazul`: Soluții sunt! Ne punem la dispoziția Statului Român cunoștințele și experiența profesională

Uniunea Militarilor și Polițiștilor” Mihai Viteazul” este implicată și atentă la situația de criză pe care România o traversează în aceste momente. Toți membrii Uniunii sunt specialiști și oameni care au cunoștințe trainice în sfera Apărării Naționale. Președintele UMPMV, generalul Gabriel Oprea, a acordat un interviu pentru Televiziunea Română și Realitatea FM cu privire la măsurile pe care autoritățile le impun în lupta cu COVID-19. Gabriel Oprea împreună cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul” pun la dispoziția Statului Român toate cunoștințele și experiența pe care au acumulat-o din punct de vedere profesional si cauta solutii viabile in aceste momente de grea incercare pentru noi toti, transmite Christian Ciocan, purtatorul de cuvant -UMPMV.

“În primul rând cred că în această perioadă dificila , într-un război atipic si asimetric cu un dusman invizibil si perfid cum e coronavirusul, este importantă atitudinea și mesajul autorităților statului. Domnul președinte Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, domnul ministrul Vela, domnul Ministru al Apărării Ciucă, au fost cu toții prezenți și astăzi au dat un mesaj clar. Sunt alături de cetățeni și iau măsuri ferme in lupta cu COVID-19 . Fac referire aici la spitalul de campanie ridicat în curtea Institutului de Geriatrie, Ana Aslan. In această perioadă de criză autoritățile trebuie să dea mesaje coerente iar cetățenii trebuie să se simtă în siguranță și să colaboreze cu acestea.Numai împreună, Guvern, autorități publice și cetățeni, doar respectând legea și fără să intrăm în panică vom putea să depășim această situație dificila. Sunt convins că specialiștii, medicii ,Ministrul sănătății și domnul Vela care este Președinte al Comitetului Național pentru situații de urgență, dânsul colaborează cu domnul Dr Arafat, sunt cu toții profesioniști și vor căuta în această perioadă să se adapteze acestui scenariu dur, făcând față acestei situatii de criza.

Legea spune foarte clar, cine intră pe teritoriul țării noastre trebuie să stea 14 zile în carantină. Instituțiile statului și în primul rând instituțiile de forță, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și toate celelalte structuri pe linia Apărării Naționale sunt pregătite să își facă datoria si să respecte legea. Toți trebuie să respectăm legea. Statul român are două obiective strategice: să limiteze pierderile de vieți omenești și să folosească pârghiile economice pentru că Guvernul trebuie să aibă bani pentru salarii si pensii. Ca să putem merge mai departe trebuie să fie o colaborare strânsă între autorități și cetățeni, să mergem pe fermitate și respectarea strictă a legii, să luam măsuri dure pentru că dacă nu acționăm acum putem intra în alte scenarii mai grave. Trebuie să fim calmi, echilibrați, să nu intrăm în panică, să respectăm strict legea. In momentul de față autoritățile au o misiune foarte importantă, să ia decizii clare, corecte și să dea mesaje care să liniștească populația. In aceste momente trebuie plafonate prețurile la alimentele de bază, pâine, lapte, carne, ouă. Nu uitați că sunt peste 5 milioane de pensionari și peste 800.000 de persoane cu dizabilități în țara noastră” a declarat Gabriel Oprea.