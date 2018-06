Uniunea Naţională a Judecătorilor şi Asociaţia Magistraţilor DESFIINŢEAZĂ mitingul PSD: Presiune inacceptabilă asupra judecătorilor

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) şi Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) fac un apel tuturor persoanelor interesate să conştientizeze că problemele din justiţie se rezolvă instituţional, prin proceduri legale, şi nu în stradă. Într-un mesaj care pare să se refere la Liviu Dragnea, cele două organizaţii afirmă că este "inacceptabil ca persoane ce ocupă funcţii de conducere la vârful statului român să îşi folosească influenţa pentru a pune presiune asupra judecătorilor".

Mesajul UNJR şi AMR:

"Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Magistratilor din Romania face un apel tuturor persoanelor interesate sa constientizeze ca problemele din justitie se rezolva institutional, prin proceduri legale, si nu in strada.

Dupa ce de peste 10 ani justitia a fost afectata de protocoale si hotarari secrete, de campanii electorale focusate pe justitie, de “telejustitie” si bilanturi triumfaliste ale luptei anticoruptie, nu putem sta pasivi vazand ca se trece acum la justitia “populara”, unde problemele justitiei se vor rezolvate in strada, numarand protestarii pro sau contra unei teme ce priveste justitia.

Experienta din ultimii 10 ani a demonstrat nocivitatea – atat pentru justitie, cat si pentru societate si clasa politica – a acestui mod de abordare populist al justitiei.

Este, de asemenea, inacceptabil ca persoane ce ocupa functii de conducere la varful statului roman sa isi foloseasca influenta pentru a pune presiune asupra judecatorilor chemati sa solutioneze cauze in care acestia sunt judecati.

Justitia se confrunta in prezent cu multiple probleme, de la protocoale secrete si abuzuri, la supraincarcarea instantelor si parchetelor, legislatie incoerenta, bugete insuficiente si deficit de personal.

Este legitim ca societatea si cetatenii sa fie preocupati de aceste probleme, insa fiecare dintre aceste aspecte trebuie evaluate obiectiv, vazand ce a functionat bine si corectand ce nu a mers bine. O asemenea evaluare, insa, nu se poate face decat discutand rational, profesionist si institutional.

Am fost primii noi, asociatiile de magistrati, care am expus public aceste probleme si am facut nenumarate demersuri pentru solutionarea lor.

In acelasi timp, insa, este de datoria noastra sa atragem atentia ca nu politizarea disfunctionalitatilor din justitie va conduce la solutionarea lor.

Dupa ce ani de zile justitia a fost folosita ca arma in batalia politica, trebuie sa se revina la normalitatea democratica unde justitia nici sa nu fie atrasa si nici folosita in bataliile politice.

Justitia este deasupra bataliilor politice, iar in fata ei toti trebuie sa fie egali.

Pentru acest motiv justitia trebuie sa fie independenta in raport de toate celelate puteri si autoritati, in special fata de serviciile de informatii si clasa politica.

Facem de aceea un apel tuturor autoritatilor care vor cu adevarat o justitie independenta sa dialogheze interinstitutional in vederea gasirii celor mai bune solutii pentru imbunatirea actului de justitie."

