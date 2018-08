Universitatea Craiova l-a împrumutat pe Matteo Fedele de la Foggia

Universitatea Craiova anunţă împrumutul lui Matteo Fedele (26 de ani), de la Foggia. Contractul dintre cele două părţi prevede posibilitatea transferului definiv, dacă oltenii vor fi mulţumiţi de fotbalist, scrie Mediafax.

Craiova are un început slab de sezon, după ce a renunțat la mai mulți fotbaliști importanți. Pentru a remedia această problemă, oficialii au reuşit transferul unui mijlocaş central din Serie B, elveţianul Matteo Fedele, aflat sub contract cu Foggia. În sezonul trecut, acesta a fost împrumutat la o altă echipă de liga a doua, Cesena, pentru care a bifat 14 meciuri.

Fedele are şi 8 prezenţe în prima Serie A, în stagiunea 2015-2016, când evolua pentru Carpi.

”Mijlocaşul Matteo Fedele, alb-albastru pentru cel puţin 1 an!

Clubul UNIVERSITATEA CRAIOVA anunţă faptul că l-a adus pe elveţianul Matteo Fedele sub formă de împrumut pentru 1 an, cu opţiune de transfer definitiv. Cel care va purta tricoul cu numărul #20 a evoluat în Serie A, Serie B şi prima ligă elveţiană.

Citește și: Mario Balotelli se află în discuții avansate cu Parma

Noul mijlocaş central al echipei noastre are o talie de 1,85 m. şi este un fotbalist de picior drept. Acesta şi-a trecut în palmares Cupa Elveţiei în anul 2015 alături de FC Sion.

Elveţianul Fedele a evoluat pe parcursul carierei de fotbalist profesionist la echipe precum FC Sion, Grasshopers, Carpi, Bari, Foggia şi Cesena .

Mult succes, Matteo Fedele! ”, se anunţă în comunicatul oficial al clubului oltean.

În această vară, Craiova i-a mai transferat pe Alexandru Cicâldău, Isaac Donkor şi Mirko Pigliacelli.