Universitatea Politehnică Timişoara organizează un spectacol de teatru cu utilizarea tehnologiei digitale şi elemente de realitate augmentată

Universitatea Politehnică Timişoara (UPT) împreună cu Muzeul Naţional al Banatului şi Teatrul Studenţesc Thespis organizează marţi şi miercuri, în cadrul Muzeului Tehnic al UPT şi Experimentarium TM din zona Parcul Rozelor, un spectacol de teatru, cu utilizarea tehnologiei digitale şi elemente de realitate augmentată, "Cartierul Cetate, sub reflector".

Două lumi distincte şi complet opuse îşi dau întâlnire în cadrul unei incursiuni urbane de redescoperire a patrimoniului timişorean, răspunzând unor întrebări care se împletesc prin viziune tehnologică şi creativitate artistică, arată un comunicat al UPT remis, luni, AGERPRES.

Spectacolul face parte din seria de evenimente dedicate programului Timişoara Capitală Culturală Europeană 2023, desfăşurate în cadrul proiectului cultural Spotlight Heritage Timişoara, cofinanţat de Municipiul Timişoara prin Centrul de Proiecte, Consiliul Judeţean Timiş şi care este realizat de UPT în colaborare cu Muzeul Naţional al Banatului, potrivit Agerpres.

Regia spectacolului este inspirată din expoziţia "Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Cetate - O lume în oglindă", organizată în acest an de Muzeul Naţional al Banatului şi UPT, care are la bază selecţia de texte literare culese de prof. univ. dr. Smaranda Vultur şi de asistent univ. dr. Roxana Rogobete, precum şi amintirile culese din istoria orală timişoreană, valorificate de Grupul de Istorie Orală şi Antropologie Culturală, îmbinate cu poeziile special create de către poetul timişorean Robert Şerban.

Prin acest spectacol, gazdele evenimentului doresc să aducă sub reflector posibilităţile pe care le oferă lumea digitală, care ne permit să transcendem graniţele timpului şi să explorăm cultura şi patrimoniul oraşului prin mijloace care ne captivează simţurile, într-o transpunere modernă a tradiţiilor timişorene.

Interpretările artistice şi filmele obţinute vor fi încărcate pe site-ul web al Spotlight Heritage Timişoara. Platforma Spotlight Heritage Timişoara însumează poveşti din trecut, structurate ca Repere, Secvenţe, Comunitate, având ca obiectiv principal atragerea timişorenilor şi a vizitatorilor în această lume în care istoria şi patrimoniul sunt actualizate şi prezentate prin intermediul tehnologiilor digitale.