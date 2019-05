UNPR împlinește 9 ani: mesaj special al lui Gabriel Oprea

UNPR împlinește 9 ani. Cu această ocazie, președintele partidului, Gabriel Oprea, a trecut în revistă momentele importante care au marcat partidului și le-a urat ,,La mulți ani!'' colegilor care au decis să lupte sub sigla UNPR.

”La mulți ani, UNPR!

La începutul anului 2009, conducerea PSD, partidul din care făceam parte, a decis să îmi retragă sprijinul politic. Motivul? Din poziția de ministru al afacerilor interne, numisem pe funcții de răspundere oameni pe care i-am considerat profesioniști, refuzând să-i numesc pe cei impuși politic.

Nu am acceptat rolul de ministru-marionetă care plimbă hârtii, așteaptă să-i spună unii sau alții cum să conducă ministerul și semnează „ca primarul”.

Într-o zi am demisionat din toate funcțiile și m-am trezit singur, izolat într-un colț al sălii de plen. Tot pentru mine s-a făcut atunci și o pagină separată unde să-mi consemnez zilnic prezența la lucrările Parlamentului.

Eram singurul parlamentar independent.

A fost un moment greu, am renunțat la tot, am părăsit partidul în care îmi începusem activitatea politică, organizația de Ilfov, reconstruită de mine aproape de la zero și adusă în primele locuri pe țară ca peformanță, colegii și toate proiectele începute. Dar am făcut-o pentru convingerile mele și mi-am păstrat onoarea neîntinată.

Prietenul meu Anghel Iordănescu a demisionat si el din PSD, devenind primul senator independent, pentru a mi se alătura. De atunci, eram doi. Încet-încet, au început să plece din partid și alți colegi, nemulțumiți de felul în care mergeau lucrurile. Fiecare din ei a venit lângă noi.

Am înțeles atunci, că suntem mulți și că împreună putem fi o forță care poate schimba ceva în bine în România. Nu aveam prea multe, doar încrederea, onoarea și dorința de a face.

În câteva luni, am pus pe picioare un proiect nou, clădit în jurul interesului național. Un partid de patrioți, format de la zero în Parlamentul României, care și-a ales ca imn „Noi suntem români”, un imn cu o simbolistică în care credem cu toată forța și cu toată inima.

Așa lua naștere, la 1 mai 2010, Uniunea Națională pentru Progresul României.

Cei 33 de parlamentari UNPR au sprijit un guvern de dreapta, într-o perioadă grea pentru țară. Am asigurat echilibrul politic și am contribuit la menținerea stabilității economice și sociale, într-o vreme în care țări din jurul nostru se prăbușeau din cauza crizei economice mondiale. Ca ministru al apărării, am fost alături de oamenii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională prin măsuri concrete, dar și cu sufletul, fiind fiu de militar și militar, la rândul meu. Am acționat întotdeauna gândindu-mă la binele oamenilor.

Într-o zi, ni s-a spus că guvernul și-a terminat misiunea și că fiecare partid din coaliție este liber să facă mai departe ce dorește.

Am considerat că ar fi lipsit de responsabilitate să nu ne mai pese de nimic și am decis să sprijinim în Parlament formarea unui nou guvern, cel condus de Victor Ponta, fără a pretinde ceva în schimb. Guvernul a fost votat, cu sprijinul celor 65 de parlamentari UNPR. Fără noi, proiectul nu ar fi trecut la vot.

A fost un guvern apreciat de români, care a adoptat măsuri bune pentru țară.

La un moment dat, s-a considerat că ar fi oportun să coordonez domeniul apărare, ordine publică și siguranță națională și așa am fost numit vicepremier pentru securitate națională. Ulterior, am preluat și conducerea Ministerului Afacerilor Interne. În toată acea perioadă, UNPR a propus și a trecut în Parlament proiecte foarte importante pentru români.

În anul 2015, partidul avea 500.000 de membri, peste 12 procente în sondaje, iar eu peste 32%. Ne propuneam, atunci, să ajungem la cifra de un milion de membri.

Cred că avântul nostru politic i-a deranjat pe mulți. Modul în care a fost stopat acest avânt a fost unul lipsit de onoare și se situează în afara oricărui joc politic permis în orice societate democratică în care statul de drept este funcțional.

Mi s-au construit dosare politice, nevinovat fiind. Am sprijinit întotdeauna justiția, din convingerea că un stat puternic nu poate exista fără o justiție puternică. Dar, pentru sănătatea sistemului democratic, pentru un stat de drept care își protejează cetățenii și le respectă drepturile instituite de Constituție și de legile țării, este obligatoriu ca justiția să fie dreaptă, nu abuzivă.

In momentul in care Victor Ponta a decis sa demisioneze din fruntea guvernului performant pe care l-a condus, am demisionat odata cu el. Desi eu il sfatuisem sa nu faca acest gest, tocmai pentru ca activitatea guvernului sau era apreciata de romani.

Dupa ce mi s-au facut dosare, am ales să plec din fruntea UNPR, pentru ca problemele de imagine care mi se creaseră să nu afecteze partidul. Am plecat și din Senat, deși colegii senatori au dat un vot corect pentru mine.

După mai bine de doi ani, lucrurile au început să se limpezească, pentru că adevărul învinge întotdeauna. ICCJ a stabilit, prin hotărâre definitivă, că nu există nicio legătură între accidentul rutier în care, din păcate, un polițist și-a pierdut viața și exercitarea de către mine a atribuțiilor funcției de ministru de interne.

La solicitarea unora dintre colegii mei, am decis să revin în partid. Drumul e greu, dar nu imposibil. Astăzi, reconstrucția UNPR este în plină desfășurare. Vrem să ne comportăm onorabil la alegerile europarlamentare din 26 mai și avem candidați care și-au dovedit iubirea față de țară, în întrega lor activitate profesională. Lista UNPR este deschisă de două mari glorii internaționale, apreciate și iubite de milioane de români: Ilie Năstase și Anghel Iordănescu. Candidații noștri vor reprezenta cu cinste România în Parlamentul European și vor acționa acolo exclusiv pentru binele țării și al românilor.

Cea mai importantă miză o reprezintă alegerile de anul viitor. UNPR trebuie să fie din nou în Parlament și trebuie să fie bine reprezentat la nivel județean și local, în toată țara. Așadar, ne propunem să obținem peste 10% la alegerile locale și parlamentare.

Dragi colegi,

UNPR împlinește 9 ani de existență. Au fost ani buni, dar și ani grei, ani în care am construit împreună, am fost loviți, ne-am ridicat și mergem înainte cu încredere. Astăzi suntem mai înțelepți, mai atenți în deciziile pe care le luăm, mai precauți când vine vorba de alianțe și mai hotărâți ca oricând să reușim.

Dumnezeu, Onoare, Patrie – reprezintă credințele noastre depline și caracterizează proiectul nostru politic. Credem în Dumnezeu, suntem oameni de Onoare și punem Patria înainte de orice scopuri sau interese politice. Ne iubim țara, am dovedit asta și o vom dovedi din nou.

Societatea românească de azi are nevoie de un partid ca UNPR, trebuie să ne întoarcem la valorile fundamentale, care ne definesc pe noi, ca națiune, trebuie să ne amintim cine suntem, trebuie să fim uniți și să nu ne sfiim să arătăm tuturor că România este nu doar o țară frumoasă, ci și un stat puternic, o voce care trebuie să fie respectată în Europa.

Avem drepturi și ele trebuie să fie respectate, avem valori și ele trebuie să fie promovate, putem mult și trebuie să arătăm lumii asta, excelăm în foarte multe domenii și trebuie să fim apreciați asa cum meritam. Avem toate motivele să fim mândri de țara noastră, dar avem nevoie să reconstruim societatea. Să fim uniți, să construim împreună, să facem cinste eroilor noștri, care s-au sacrificat de-a lungul istoriei pentru ca neamul românesc să dăinuie peste timp și care au făcut posibilă sărbătorirea Centenarului.

UNPR va face tot ce-i stă în putere pentru ca toate acestea să devină realitate. Îi așteptăm alături de noi pe toți patrioții români. Vocea lor trebuie să se audă și noi o vom face să conteze.

La mulți ani le urez tuturor colegilor care luptă sub sigla UNPR, pentru idealurile în care credem.

Va multumesc tuturor celor care ati ramas in partid, in ciuda tuturor dificultatilor, va multumesc tuturor celor care v-ati alaturat, din convingere, acestui proiect national. Împreună facem România bine! La mulți ani, UNPR!”, arată Gabriel Oprea.