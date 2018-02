UNSAR ia atitudine după speculaţiile privind relația dintre companiile de asigurare si unitățile reparatoare

Referitor la informatiile aparute ieri in spatiul public, conform carora asiguratorii le impun service-urilor colaboratoare sa acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparatii, lucru care face, practic, aproape imposibila repararea masinilor cu piese originale, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare doreste sa faca urmatoarele precizari:

Consideram ca informatiile prezentate in articolul mentionat nu au ca fundament analize concrete, bazandu-se doar pe anumite exemple punctuale, generalizate si prezentate intr-un mod tendentios, pentru a se induce ideea unor practici incorecte la nivelul pietei de asigurari.

Intr-o economie de piata, libera, concurentiala, in cadrul oricarui contract de colaborare pot exista discount-uri in functie de volumul de bussines. Si in cadrul contractelor de colaborare ale companiilor de asigurari pot exista astfel de prevederi cu privire la discount-uri ce privesc in mare masura volumele de reparatii. Astfel de clauze sunt confidentiale si privesc relatia individuala intre fiecare asigurator si unitate reparatoare. Este cunoscut faptul ca cifra de afaceri a unei unitati service este, in mare parte, provenita din zona de tinichigerie/vopsitorie, ceea ce inseamna ca aceste costuri sunt decontate de asiguratori.

Referitor la despagubire si dreptul pagubitului, acesta este consfintit atat de legislatia romaneasca, cat si de directivele europeane, chiar daca in ultimul timp s-a incercat directionarea acestui drept catre unitatea reparatoare, in defavoarea pagubitului. Readucem aminte ca, in cadrul unui dosar de dauna, relatia este strict intre Asigurator si Pagubit, service-ul actionand ca un furnizor tert ce are ca rol repararea vehiculului la solicitarea pagubitului. De asemenea, orice pagubit poate solicita plata despagubirii in avans, urmand ca ulterior sa isi aleaga unitatea reparatoare. Mai mult, daca costul total al reparatiilor (justificat cu documente) depaseste suma primita, pagubitul poate solicita diferenta de la asigurator.

In plus, avand in vedere afirmatiile domnului Cristian Muntean, care aduc grave prejudicii de imagine industriei de asigurari, ii solicitam acestuia sa ne furnizeze atat dovezile, cat si sursa datelor privind siguranta consumatorilor la care face referire. Mentionam ca industria de asigurari plaseaza intotdeauna consumatorul, siguranta si satisfactia acestuia in centrul preocuparilor sale, astfel ca orice informatii care pot imbunatati calitatea relatiei cu acesta sunt vitale. Din informatiile detinute de industria de asigurari si conform celor difuzate in spatiul public nu cunoastem cazuri in care decesul unei persoane intr-un accident rutier sa se datoreze unei bare de plastic. Aceste afirmatii trebuie sustinute de dovezi solide, de expertiza tehnica din dosarul respectiv, de o decizie a instantei (in cazul in care exista), precum si de documentatia INML.

Mai mult, responsabilitatea respectarii normelor de siguranta aferente procesului de reparatie cade in sarcina exclusiva a unitatii reparatoare, conform reglementarilor din domeniu. Indiferent ca astfel de cazuri au fost inregistrate sau nu, dorim sa mentionam ca, in orice moment, daca unitatea reparatoare considera ca solutia tehnica este neconforma cu normele de siguranta, are obligatia morala de a refuza efectuarea ei. Prin urmare, avand in vedere gravitatea acuzatiilor, consideram imperios necesara justificarea lor prin expertize tehnice relevante sau decizii ale instantelor, se anunţă într-un comunicat de presă remis STIRIPESURSE.RO.