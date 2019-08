Unul dintre cei mai bogați lideri ai ALDE, atac după ieșirea de la guvernare a partidului său: 'S-a distrus economia'

Președintele ALDE Gorj, Ion Iordache, unul dintre cei mai bogați politicieni din județ, a declarat, după ieșirea Alianței de la guvernare, că abordarea PSD asupra politicilor economice a fost greșită, chiar dacă unele au avut susținerea ALDE. „A distrus economia și merge într-o direcție extrem de proastă”, spune el despre fostul partener.

Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultimă oră: ’Informaţiile sunt extrem de grave’

Întrebat, luni seara, de corespondentul MEDIAFAX, dacă era cazul ca ALDE să iasă de la guvernare, președintele ALDE Gorj, Ion Iordache a răspuns că decizia trebuia luată mai demult.

„Eu am spus asta dintotdeauna, că e o mare greșeală că ALDE stă la guvernare și că trebuia să facă pasul acesta demult. În primul rând, pentru că abordarea asupra politicilor economice pe care le are sau le-a avut PSD și au fost trecute prin Parlament și cu susținerea ALDE este greșită, din punctul meu de vedere. A distrus economia și merge într-o direcție extrem de proastă. Investițiile nu au fost dirijate către dezvoltarea infrastructurii mediului de afaceri”, a spus Iordache.

Despre alianța cu Pro România, liderul de la Gorj nu a vrut să comenteze.

Citește și: Mega-lovitură! Sute de persoane vor fi concediate

În privința PSD, președintele ALDE Gorj a spus că cel mai probabil va guverna într-un guvern minoritar, dacă nu se va pune presiune pe Opoziție.

„Nu are nimeni interes acum. Partidele care sunt în opoziție nu vor să preia guvernarea. Este o situație economică foarte proastă și ei au făcut atât de multe promisiuni, care încă nu sunt onorate și cu siguranță ar spune că ei le duceau la îndeplinire. Așa că nimeni nu va veni să preia guvernarea, o vor mai duce așa, dacă nu va fi pusă presiune pe Opoziție să facă ceva”, a mai spus Iordache.

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

„La toate aceste întrebări pe care le-am avut și la care așteptam un răspuns favorabil, dând oamenilor speranța îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de contrapropunere și i-am spus că voi merge în fața colegilor. Colegii au luat hotărârea de a se renunța la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Citește și: Anunț-bombă după cazul de la Caracal! Polițiștii cer legalizarea prostituției .

„Coaliția a funcționat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică și nu am obiceiul să fac opoziție în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărțim. Noi vom trece în opoziție. Am renunțat la candidatura la prezidențiale, pentru a nu se mai spune că intenția de a părăsi coaliția", a mai spus liderul ALDE.