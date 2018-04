Unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni din România, apel disperat: 'Sunt imobilizat în pat, trăiesc cu morfină'

Un mare artist român vorbește despre boală gravă ce-l macină şi cere ajutor printr-o campanie de strângere de fonduri pe Facebook. Muzicianul Adrian Berinde suferă de cancer şi are nevoie de zeci de mii de euro pentru a putea apela la un tratament în Germania.

"Dragii mei,

În ultima vreme starea mea de sănătate s-a înrăutățit. De mai bine de un an mă bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, trăiesc cu morfină. Am ezitat mult să public aceste rânduri, dar nu mai am soluții. Sunt imobilizat în pat din Decembrie. Acum a apărut o șansă de tratament cu substanță nucleară într-o clinică din Germania. Aș putea să mă internez acolo pe data de 13 Mai, dar acest tip de operațiune costă, iar eu nu dispun de sumele necesare.

Vă scriu aceste rânduri în speranța că voi găsi înțelegere și ajutor din partea voastră.

Numerele de cont unde puteți dona cât doriți sunt:

Pay Pall adrian.berinde@gmail.com

Cont Lei: RO56BTRLRONCRT0V10821201 - Banca Transilvania

Cont Euro: RO14BTRLEURCRT0V10821202 - Banca Transilvania (SWIFT: BTRLRO22)

Titular: Berinde Adrian

Vă mulțumesc și vă port în suflet ca până acum", este mesajul transmis de Berinde pe Facebook.

Potrivit libertatea.ro, ultima oară când artistul a urcat pe o scenă în București a fost la începutul anului trecut, când și-a lansat un nou album-”Arcan”, printr-un concert la Muzeul Țăranului Român.

Adrian Berinde a trecut în urmă cu aproape zece ani printr-o operație de transplat de ficat. În vârstă de 59 de ani, muzicianul orădean, absolvent al Școlii de Arte Plastice din Cluj a reușit să fugă din țară în 1982 și s-a stabilit în Elveția unde a lucrat ca pictor profesionist și unde a avut mai multe vernisaje. S-a reîntors în 1990 în țară și, de atunci a lansat opt albume și a susținut sute de concerte.