Unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, PUSTIU - Experianța teribilă a unui călător

Aeroportul Schiphol din Amsterdam arată apocaliptic, în vreme de pandemie, spune un pasager, care a ajuns în aerogară și toate birourile erau închise. În urmă cu un an, Aeroportul Schiphol a avut peste 71 de milioane de pasageri, notează Mediafax.

Înainte de criză, mii de oameni plecau zilnic de pe Aeroportul Schiphol peste tot în lume. Acum însă, aeroportul arată apocaliptic, spune un pasager.

„Când am ajuns la aeroport părea că este închis. Nu era nimeni acolo, nu vedeai nici măcar angajaţii aeroportului. Toate birourile de check in erau închise. M-am speriat, am crezut că zborul meu a fost anulat şi atunci am văzut o femeie care mi-a spus că dacă am deja biletul cumpărat pot să trec în zona de control. A fost cea mai ciudată şi înspăimântătoare situaţie pe care am trăit-o“, a spus Azeem Mirza, pasager.

Şocat, tânărul a filmat toată experenţa şi a postat filmuleţele pe reţelele de socializare. Nici în zona de control nu a găsit pe nimeni.

„Eu îmi făcusem check-in-ul pe telefon şi am mers direct spre zona de control, dar nu era nimeni acolo, totul era închis. Când stăteam în faţa porţilor închise am auzit o voce care mi-a zis să aştept şi au deschis-o doar pentru mine. Călătoresc foarte des şi ajung de cel putin 40 de ori pe an pe aeroportul Schiphol din Amsterdam şi este unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, dar aşa ceva nu am mai văzut niciodată”, mai spune pasagerul.

Când a ajuns în avion, bărbatul a avut parte de o altă supriză.

„Când am ajuns în avion erau doar angajaţii companiei şi doar patru pasageri. Noi, pasagerii ne-am salutat de la distanţă, dând din cap. Unul era în spate, altul era pe la jumătatea avionului, unul era la clasa business, iar eu în faţă”, mai spune el.

Ca să ajungă din Olanda in Anglia, tânărul a plătit 200 de euro pe bilet.

„Biletul a fost 200 de euro. Acesta a fost preţul acum. De săptămâna viitoare am auzit ca vor creşte mult mai mult preţul lor. Vor face asta ori ca să îi facă pe oameni să nu mai călătorească deloc, ori este un mod prin care companiile aeriene pot să câştige în această perioadă”, a mai spus Azeem Mirza.

De pe Aeroportul din Amsterdam se poate zbura direct spre 332 de destinaţii din întreaga lume.