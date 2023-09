Unul dintre răniții de la Călimănești, face dezvăluiri cutremurătoare. Cum s-a petrecut explozia devastatoare

Patru muncitori și-au pierdut viața și alți cinci au fost răniți, din care doi în stare gravă, în explozia de la Călimănești-Vrancea.

Explozia de la Călimănești, de pe șantierul Autostrăzii A7, a avut loc după miezul nopții și a putut fi auzită de la Focșani și chiar la 30 de kilometri depărtare.

”Mamă! Ce a bubuit acolo, frate?

Nu am văzut niciodată aşa ceva!

A explodat conducta de gaze, magistrala!

E ceva halucinant! Zgomotul este... nu ştiu.

Ia uite ce foc, ce foc mare! Foc mare! A explodat conducta de gaze, magistrala! Au spart-o ăştia”, au fost reacțiile de moment.

Salvatorii s-au îngrozit de ce au găsit pe şantier: patru oameni erau carbonizaţi. Pe doi dintre ei cu greu i-au putut recunoaşte.

La acel moment, pe șantier erau 10 muncitori care pregăteau tronsonul de autostradă. Unul dintre ei ar fi atins cu cupa magistrala de gaz și explozia s-a produs instantaneu.

Suflul a fost atât de puternic încât a distrus tot în cale.

”Am izolat zona închizând robinetul amonte aval de incident. Aşteptăm să se facă lumină. Vor veni echipele noastre de intervenţie”, a spus Cristian Schmidt, director Transgaz Vrancea.

”Vuia flacăra puternic, vibrau prin casă dulapurile, uşile. Stau la 600 de metri. Era vuială mare, ca un cutremur, lumină puternic”, a povestit un martor.

Un pompier voluntar de la Mărășești își amintește că ardeau vreo 5-6 camioane sau utilaje şi o ţeavă de gaz.

Printre cei patru muncitori care au ars de vii era şi Marius Chiraic, un tânăr de 30 de ani din Vrancea, care în urmă cu două săptămâni se căsătorise. Urma să devină tată, potrivit observatornews.ro.

Un bărbat în vârstă de 37 de ani şi încă doi de 47 de ani din Bacău, respectiv Neamţ au mai murit în explozie.

Trei dintre supravieţuitori au fost deja externaţi şi sunt în afara pericolului.

Florin Gabriel Bădeanu a povestit momentele de spaimă prin care au trecut atât el, cât şi colegii săi.

Florin Bădeanu: "Și-a făcut cruce şi a căzut lat jos. A leşinat”

„În faţa mea s-a aprins o mare flacără, în jur de 20-25 de metri înălţime. M-am speriat într-un fel şi am ales să deschid uşa, să sar şi să fug. Mi-au rămas actele, telefonul, tot, în utilaj acolo. Am avut maşina personală mai în faţă. Fugind, mi-am dat cu palma peste buzunar şi am auzit cheile zdrăngănind şi am zis că este o salvare”, a spus Florin, muncitor rănit în explozie.

Îngrozit de cele văzute, unuia dintre bărbaţii prezenți la locul exploziei i s-a făcut rău. „Colegul celălalt din spate, care nu a fost afectat nici de foc, nici de nimic, s-a dat jos din maşină, s-a uitat în sus, şi-a făcut cruce şi a căzut lat jos. A leşinat”, a precizat Florin Bădeanu.