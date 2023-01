Video - Vă blestem până la a șaptea generație - O mamă al cărei fiu a fost ucis la Dnipro abia a mai putut fi stăpânită de soldați

O mamă care şi-a pierdut fiul în urma bombardamentului asupra unei clădiri de apartamente din Dnepr şi-a strigat durerea şi i-a blestemat pe autorii atacului. Într-un filmuleţ devenit viral, femeia este ţinută deDnipro doi bărbaţi în timp ce îşi strigă disperarea în mijlocul operaţiunilor de salvare după atacul de la Dnepr, scrie News.ro.

„De ce l-ai ucis? Ai venit aici în oraşul nostru. Te-am acceptat ca pe nişte oameni normali, ca pe nişte rude. Ce ai făcut cu fiul meu? Ticăloşilor. Vă blestem până la a şaptea generaţie. Veţi fi blestemaţi de toţi oamenii, de mine şi de lacrimile tuturor. Întreaga ta ţară să fie blestemată”, a strigat femeia. Paisprezece persoane au fost ucise şi alte 73 au fost rănite, după atacul cu o rachetă X-22 asupra unei clădiri rezidenţiale din Dnepr.

