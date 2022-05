Ursula von der Leyen dă vestea zilei despre Ucraina: Comisia dă în curând avizul pentru aderarea la UE

Comisia Europeană intenționează să își dea avizul privind aderarea Ucrainei la UE în luna iunie, a declarat președintele Ursula von der Leyen.

Într-un mesaj pe Twitter, aceasta a declarat că "parcursul european" al Ucrainei a fost discutat.

"Aștept cu nerăbdare să primesc răspunsurile la chestionarul de aderare la UE", a adăugat ea.

În tweetul său, von der Leyen a folosit o fotografie în care apare vorbind cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei reuniuni a G7 de duminică.

Duminică, președintele parlamentului german, Baerbel Bas, s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev. Candidatura Ucrainei la aderarea la UE a fost unul dintre subiectele discutate.

În ceea ce privește această cerere, Bas a declarat pentru ziarul german Rheinische Post că "Bundestagul va accelera toate procedurile necesare".

