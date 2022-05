Ursula von der Leyen l-a vizitat pe 'rebelul' Orban: Președintele Comisiei Europene anunță 'progrese' și 'clarificări' la Budapesta

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat "progrese" şi "clarificări", după o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban privind "securitatea energetică", în contextul în care Budapesta blochează un proiect de embargo al UE asupra petrolului rusesc.

Întâlnirea dintre cei doi lideri, care a avut loc în timpul unei cine de lucru la mănăstirea carmelită din Budapesta,"a ajutat la clarificarea anumitor puncte legate de sancţiunile şi securitatea energetică" a Ungariei, a declarat Ursula von der Leyen pe Twitter.

"Am făcut progrese, dar va fi nevoie de mai multă muncă”, a adăugat ea, anunţând organizarea viitoare a unei videoconferinţe cu alţi "actori din regiune” pentru "întărirea cooperării regionale în infrastructura petrolieră”.

