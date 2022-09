FOTO Ursula von der Leyen, vizită fulger la Kiev: pregătește planul care îl enervează la culme pe Putin

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, în cea de a treia sa vizită în Ucraina de la începutul războiului rus, în care va discuta cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu premierul Denis Şmigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

”(Mă aflu) la Kiev în a treia mea vizită de la începutul Războiului cu Rusia”, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizând că se întâlneşte cu Zelenski şi Şmigal.

Aceste discuţii vizează modul de ”apropiere al economiilor noastre şi populaţiilor noastre” în contextul în care Ucraina avansează către aderarea la UE.

UE a aprobat în iunie candidatura Ucrainei, care are ambiţia să adere atât la Uniune, cât şi la NATO, spre marrea nemulţumire a Moscovei, care a invadat această fostă republică sovietică la 24 februarie.

Occidentul a impus o serie de sancţiuni Rusiei din cauza invaziei şi războiului ruse şi furnizează arme Kievului, o susţinere crucială care i-a permis să recucerească, în ultimele săptămâni, teritorii largi de la armata rusă.

Ucraina vrea însă şi o susţinere financiară, în contextul în care economia sa s-a prăbuşit din cauza războiului, iar situaţia energetică, odată cu apropierea iernii, se anunţă dificilă în regiunile în care au avut loc lupte.

Ministrul ucrainean al Finanţelor, Serghii Marcenko, estima în mai că Kievul are nevoie de cinci miliarde de dolari pe lună pentru a-şi acoperi deficitul bugetar.

