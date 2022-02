US Air Force mută borbardiere strategice B-52 Europa. Americanii susțin că sunt pentru 'un exercițiu planificat de mult timp' în Marea Britanie

Bombardiere strategice americane B-52 au sosit joi în Marea Britanie pentru a participa la un exerciţiu "planificat de mult timp" cu aliaţii din NATO, în pline tensiuni între Occident şi Rusia, a anunţat US Air Force într-un comunicat, notează AFP preluat de agerpres.

Venite de la baza americană Minot, din Dakota de Nord, bombardierele, al căror număr nu a fost precizat, au aterizat pe baza aeriană britanică Fairford, la 150 kilometri vest de Londra, a precizat comandamentul US Air Force în Europa, cu sediul în Germania.



"Exerciţiul prevăzut de mult timp al misiunii Bomber Task Force" este destinat "să îmbunătăţească pregătirea şi interoperabilitatea controlului aerian care coordonează loviturile în sprijinul forţelor terestre", potrivit comunicatului.



"Rotaţiile bombardierelor întăresc angajamentul Statelor Unite faţă de aliaţii din NATO şi partenerii de coaliţie de a ne menţine securitatea şi suveranitatea colectivă", a adăugat US Air Force, în contextul în care occidentalii se tem de invadarea Ucrainei de către Rusia.



Pe de altă parte, US Navy a indicat joi că patru distrugătoare americane au părăsit Statele Unite luna trecută pentru a participa la un exerciţiu naval în zona Flotei a 6-a, care acoperă Marea Mediterană.



"Distrugătoarele USS The Sullivans, USS Gonzalez, USS Donald Cook şi USS Mitscher navighează în teatrul de operaţiuni european" a indicat US Navy într-un comunicat. "Vor participa la o serie de activităţi navale cu Flota a 6-a şi aliaţii noştri din NATO", potrivit documentului.



"Aceste desfăşurări vor oferi o flexibilitate suplimentară comandamentului Flotei a 6-a", se menţionează în comunicat.



Rusia a anunţat joi sosirea în Crimeea a şase nave de război pentru viitoarele manevre din Marea Neagră, care mărgineşte sudul Ucrainei.



Aceste mişcări intervin într-un moment în care Rusia a început manevre militare de amploare în Belarus, lângă Ucraina care se află în centrul unor tensiuni extreme între Rusia şi Occident şi în timp ce continuă eforturile intense diplomatice pentru dezamorsarea crizei.