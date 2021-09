US Open - Novak Djokovici a cedat un set în fața unui tânăr de 18 ani

Sârbul Novak Djokovici, locul I ATP, s-a calificat, marţi, în turul al doilea al US Open, după ce l-a învins, cu scorul de 6-1, 6-7 (5), 6-1, 6-2, pe danezul Holger Rune, locul 145 ATP, venit din calificări.

Tânărul danez de 18 ani a ridicat publicul în picioare în setul secund, pe care l-a câştigat la tie-break, înainte de a ceda fizic şi pierde întâlnirea care a durat două ore şi un sfert.

Rune a intrat pe arena Arthur Ashe după 13 victorii consecutive, el având două turnee challenger câştigate la rând, pe zgură, plus meciurile din calificări.

"A câştigat două turnee challenger pe zgură, a venit direct aici, schimbând suprafaţa, a trecut prin calificări cu mult stres şi emoţie şi cred că fizic a fost la limită. Acumularea, aşteptarea acestui meci toată ziua şi emoţia evenimentului i-au golit rezervorul", a afirmat Patrick Mouratoglou, care îl are pe Rune în academia sa de când jucătorul avea 13 ani.

"Am început foarte bine. Am jucat un prim set foarte bun. Apoi am avut 4-3 în al doilea şi am început să înregistrez o proporţie slabă la prima minge. Trebuie să-i dăm credit pentru luptă. Mulţimea era în spatele lui. A fost cam greu să joc acest prim meci pentru mine, deşi am o enormă experienţă aici. A fost prima lui experienţă, dar chiar şi eu eram nervos. Ca întotdeauna, există o presiune din partea întregii comunităţi de tenis, inclusiv din partea mea. Evident că vreau să câştig, să fac istorie. Mă inspiră, fără îndoială. Dar încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea în fiecare zi. Ştiu că sună ca un clişeu, dar există ceva puternic în a rămâne în acest moment, de a fi prezent emoţional. Cred că am o rutină diferită decât toţi ceilalţi tipi. Am mecanisme mentale, când devine puţin prea greu de gestionat. Dar nu ai nicio garanţie că va funcţiona", a spus după meci Djokovici, care poate înregistra la această ediţei a US Open performanţe istorice, Marele Şlem şi trofeul de grand slam cu numărul 21, un record.

În turul secund, Novak Djokovici va evolua cu olandezul Tallon Griekspoor, locul 121 ATP.