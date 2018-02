Usain Bolt nu va juca la Mamelodi, ci într-un meci caritabil

Usain Bolt şi clubul sud-african Mamelodi Sundowns, care au un sponsor comun, au folosit o strategie de marketing pentru a promova un meci caritabil. Memelodi şi Bolt au lăsat să se înţeleagă că au încheiat un contract ce va fi anunţat marţi şi că fostul atlet va evolua la formaţia din Pretoria.

Odată atrasă atenţia asupra sa, multimplul campion olimpic a dezvăluit, marţi, că va evolua într-un meci caritabil, care va avea loc, în 10 iunie, la Manchester, pe Old Trafford.

Bolt va fi căpitanul echipei restului lumii, care va înfrunta o reprezentativă engleză, condusă de starul pop Robbie Williams, într-o partidă ale cărei încasări vor merge către UNICEF, anunță News.ro.

În vârstă de 31 de ani, Bolt a declarat mereu că vrea o carieră în fotbal după ce se retrage din atletism. La începutul anului, Bolt spunea că se va antrena, în luna martie, cu jucătorii echipei Borussia Dortmund, dar îşi doreşte să joace la Manchester United.

Jamaicanul, de opt ori campion olimpic şi de 11 ori campion mondial, deţine recordurile în probele de 100 şi 200 de metri.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️