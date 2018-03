Usain Bolt s-a antrenat cu Borussia Dortmund. 'Cred că am fost ok, mi-aş da nota 7'

Multiplul campion olimpic la atletism Usain Bolt, care visează la o carieră de fotbalist, s-a antrenat, vineri, alături de jucătorii echipei Borussia Dortmund. El a marcat un gol cu capul, iar la finalul şedinţei de pregătire s-a declarat mulţumit de randamentul său.

“Cred că per total mi-aş da nota 7 din 10. Cred că am fost ok. M-am descurcat bine, acum trebuie doar să mă obişnuiesc, să mă antrenez mai mult,. Mi-ar plăcea să mă pregătesc în continuare aici, să capăt experienţă, să devin mai bun şi chiar sper să semnez un contract. Nu se ştie niciodată”, a spus Bolt, potrivit bundesliga.com.

După antrenament, Usain Bolt le-a acordat autografe fanilor prezenţi la şedinţa de pregătire.

În vârstă de 31 de ani, Bolt a declarat mereu că vrea o carieră în fotbal după ce s-a retras din atletism anul trecut. El va evolua într-un meci caritabil, care va avea loc, în 10 iunie, la Manchester, pe Old Trafford, anunță News.ro.

Bolt va fi căpitanul echipei restului lumii, care va înfrunta o reprezentativă engleză, condusă de starul pop Robbie Williams, într-o partidă ale cărei încasări vor merge către UNICEF.

Jamaicanul, de opt ori campion olimpic şi de 11 ori campion mondial, deţine recordurile în probele de 100 şi 200 de metri.