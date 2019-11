USR a anunţat că a depus încă din mai 2018 un proiect de lege pentru creşterea numărului de parlamentari care să-i reprezinte pe românii din diaspora

USR a anunţat luni, pe Facebook, că a depus încă din mai 2018 un proiect de lege pentru creşterea numărului de parlamentari care să-i reprezinte pe românii din diaspora. Anunţul este făcut în contextul în care Dacian Cioloş, liderul PLUS, partener de alianţă, a solicitat duminică mai multe locuri pentru diaspora în Parlamentul de la Bucureşti, pe fondul participării mari a românilor din străinătate la alegerile prezidenţiale, potrivit news.ro.

”USR a depus încă din mai 2018 un proiect de lege pentru creşterea numărului de parlamentari care să-i reprezinte pe românii din Diaspora.

Proiectul, iniţiat de senatorii Florina Presadă şi Radu Mihail, deputaţii Dan Barna şi Tudor Benga şi semnat de toţi parlamentarii USR, prevede ca Diaspora să aibă 4 senatori şi 10 deputaţi, în loc de 2 senatori şi 4 deputaţi, cum este în prezent. Din păcate, PSD şi celelalte partide care i-au fost alături până de curând au împiedicat adoptarea proiectului, blocându-l în Camera Deputaţilor, unde se află din octombrie 2018”, anunţă USR.

Conform reprezentanţilor formaţiunii, după votul de la prezidenţiale, mai ales cel de duminică, este mai clar ca niciodată că partidele politice trebuie să facă dreptate Diasporei şi să-i asigure o reprezentare corectă, iar dacă există voinţă politică, proiectul poate fi votat în prima şedinţă de plen a Camerei Deputaţilor.

”Cu cele 944.077 voturi exprimate duminică, Diaspora s-a apropiat ca prezenţă la urne de Bucureşti. Îi felicităm pe românii din Diaspora şi îi asigurăm că vom continua să luptăm pentru ei şi pentru drepturile lor!”, se arată în postarea USR.

Dacian Cioloş, liderul PLUS, partener de alianţă al USR, a salutat duminică seară participarea record a românilor din străinătate la alegerile prezidenţiale, apreciind că legea electorală ar trebui amendată, astfel încât aceştia să fie reprezentaţi mai bine în Parlament.

”Salut participarea-record la vot a românilor din Diaspora. Consider că este o urgenţă amendarea legii electorale, astfel încât aceştia să fie reprezentaţi de un număr de parlamentari proporţional cel puţin cu participarea lor la vot. Astăzi, voturile din Diaspora înseamnă aproximativ 10% din totalul voturilor, dar Diaspora are doar 1,5% din locurile din parlament. Este o încălcare flagrantă a principiului egalităţii cetăţenilor şi, implicit, a egalităţii între voturile acestora. Or, ce fel de vot egal este acesta? Românii, oriunde s-ar afla, trebuie încurajaţi să voteze, pentru că astfel ei păstrează legătura cu ţara, iar ţara păstrează speranţa că într-o zi se vor întoarce”, a scris, duminică seară, Dacian Cioloş pe Facebook.

Acesta a spus şi că îşi doreşte ca mulţi dintre cei care sunt în străinătate să revină în ţară.

”Dar dincolo de modificarea legislaţiei electorale, îmi doresc să văd un număr cât mai mare de români plecaţi din ţară întorcându-se pentru a se implica direct, chiar prin candidaturi, la alegerile locale de anul viitor”, a mai scris Cioloş.