USR a depus la Senat o propunere de abrogare a Legii anti-râuri

USR a depus la Senat o propunere de eliminare unui articol din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prin care se dă posibilitatea, prin invocarea unui așa-zis „interes public major”, la distrugerea râurilor și a ariilor naturale protejate din România.

„Propunerea vizează eliminarea alin. (2) din art. 5 al Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prin care se dă posibilitatea, prin invocarea unui așa-zis , la distrugerea râurilor și a ariilor naturale protejate din România, fără respectarea normelor și reglementărilor de mediu. Timp de doi ani, parlamentarii USR s-au opus adoptării acestei modificări legislative, atât în primă fază, cât și după ce a fost trimisă la reexaminare de președintele Klaus Iohannis, inclusiv printr-o sesizare comună cu PNL, la Curtea Constituțională a României”, transmite USR, potrivit mediafax.ro.

Potrivit sursei citate, CCR a respins sesizarea, fără a o analiza pe fond, sub pretextul că ar fi trebuit depusă înainte de solicitarea de reexaminare a Administrației Prezidențiale.

„Prevederea este profund toxică la adresa râurilor și a ariilor naturale protejate din România și în totală contradicție cu directivele europene de mediu, în care interesul public major este definit ca fiind protejarea mediului, nu eludarea normelor de protecția a acestuia. De altfel, România este deja în procedură de infringement din cauza proiectelor hidroenergetice, în special micro-hidrocentrale, construite cu încălcarea normelor de mediu, de Mafia Râurilor, iar legea asta distructivă nu face decât să ne agraveze situația, dublată de riscul deschiderii și a altei proceduri suplimentare de infrigement”, spune inițiatorul propunerii de abrogare, senatorul USR Mihai Goțiu, membru al Comisiei pentru Ape și Păduri din Senat.

Potrivit acestuia, modificarea adusă Legii nr. 33/1994 a fost una „cu dedicație”, apărută după ce Curtea de Apel București a anulat, în mod definitiv, în decembrie 2017, autorizațiile de construire pentru proiectul megalomanic al Hidroelectrica din Parcul Național Defileul Jiului, din cauza încălcării prevederilor de mediu.

„După ce Justiția și-a spus cuvântul, parlamentari din județele Gorj și Hunedoara, îndeosebi de la PSD și ALDE, au promis că vor rezolva problema printr-o lege care să lase fără obiect decizia judecătorească definitivă. Acest lucru s-a întâmplat, din păcate, sub pretextul absolut abuziv și absurd, de invocarea discreționară a unui așa-zis interes public major, deschizând larg ușa distrugerii râurilor și a ariilor naturale protejate”, adaugă inițiatorul.

„Timp de doi ani am luptat în Parlament cu această aberație. Societatea civilă s-a mobilizat și ea, adunând zeci de mii de semnături prin platforma Declic, pentru a bloca abuzul. Un ”castor” a vizitat Parlamentul, încercând să-i convingă pe deputații PSD să nu distrugă natura. La Senat, am reușit să ne convingem colegii din toate partidele să voteze, în unanimitate, respingerea legii. Din păcate, la Camera Deputaților, cameră decizională, lobby-ul Mafiei Râurilor a fost mai puternic. Așa cum am promis, însă, nu am renunțat la lupta de salvare a râurilor și am depus această propunere legislativă și am convingerea că în momentul în care va ajunge la votul final, noua majoritate care va rezulta după alegerile din 6 decembrie va abroga această lege toxică”, a încheiat Mihai Goțiu.

Senatorul USR își bazează această convingere pe faptul că, pe lângă USR, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, i-a convins pe parlamentarii PNL să voteze împotriva legii, că au depus împreună sesizarea la CCR, iar președintele Klaus Iohannis a apelat, la rândul lui, la procedura reexaminării, pentru a o stopa.