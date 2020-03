USR a LUAT FOC după primul caz de coronavirus în Parlament: Iresponsabilitatea de ieri a PNL are deja consecinţe

Liderul deputaţilor USR, Cătălin Drulă, afirmă că retragerea lui Florin Cîţu înaintea votului, este o ”iresponsabilitate” care dejaare consecinţe, odată cu confirmarea unui caz de coronavirus între parlamentari. ”În absenţa întrunirii Parlamentului, nu se poate emite legislaţie primară în România. Guvernul interimar nu poate da OUG-uri”, afirmă Drulă, conform News.ro.

Citește și: NIMENI nu se aștepta! Afacerea al cărei profit BUBUIE mulțumită coronavirusului

”Iresponsabilitatea de ieri a PNL prin retragerea intempestivă a lui Florin Cîţu chiar înaintea votului care l-ar fi făcut premier cu puteri depline are deja consecinţe, despre care am avertizat. Avem un caz de coronavirus confirmat între parlamentari. Am spus că era urgent să votăm ieri un guvern cu puteri depline şi pentru acest scenariu”, a scris, vineri, pe Facebook, Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, în absenţa întrunirii Parlamentului în plen, nu se poate emite legislaţie primară în România în acest moment.

”Guvernul interimar nu poate da OUG-uri (care au acelaşi efect ca legile). Dacă Parlamentul nu se va mai putea întruni, nu avem legiferator în acest moment în România”, a mai scris Drulă.

Senatorul Vergil Chiţac a fost confirmat cu coronavirus. El nu era izolat la domiciliu şi a intrat în contact cu mai multe persoane, inclusiv parlamentari.