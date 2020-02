USR acuză PNL că nicio clipă nu i-a vrut la guvernare: 'Refuz total'

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, că liberalii nu și-au dorit niciodată ca USR să fie alături de ei la guvernare. El a precizat că alegerile anticipate nu pot avea loc concomitent cu cele locale, din cauza unei decizii mai vechi a CCR.

„Important este să nu fie învestit acest Guvern, pentru a face următorul pas spre alegerile anticipate, însă de data aceasta, am solicitat în mod expres ca din componența acestui Guvern să facă parte și propuneri de miniștri veniți din partea USR-PLUS, pentru că sunt o serie de probleme care trebuie rezolvate, credem că unele lucruri se puteau face mai bine. Există posibilitatea reală ca PSD-ul să încerce sub toate formele să împiedice aceste alegeri anticipate, una dintre ele fiind chiar votarea învestirii acestui Guvern. Ca o plasă de siguranță, am spus că vrem să avem miniștri acolo, am avut și o propunere de premier, în persoana domnului Dacian Cioloș, însă propunerea noastră a fost refuzată total, ceea ce îmi confirmă convingerea că PNL nu și-a dorit nici o clipă să fim alături de ei la guvernare”, a declarat Stelian Ion, luni, la RFI, potrivit Mediafax.ro.

Stelian Ion a adăugat că USR vrea alegeri anticipate însă acestea nu pot avea loc simultan cu cele locale.

„Am spus foarte clar că mergem spre alegeri anticipate și vom face toate demersurile în acest sens, noi nu ne răzgândim și nu ne răzgândim mai ales în funcție de conjuncturi, legate de sondaje, după cum ne avantajează sau nu ne avantajează aceste alegeri anticipate pe noi. Important este că alegerile sunt necesare nu pentru noi, ci pentru România”, a completat Stelian Ion.

Deputatul USR a mai spus că în 2012 a existat o decizie a Curții Constituționale care preciza clar că aceste alegeri nu pot fi organizate la aceeași dată.

„Lucrul ăsta nu cred că este posibil, pentru că este o decizie a Curții Constituționale din 2012, dacă nu mă înșel, decizia 51, care în mod explicit spune că nu se pot organiza astfel de alegeri. La un moment dat, s-a promovat o astfel de lege, care permitea alegerea în același timp pentru locale și parlamentare și CCR a spus în mod explicit că nu se poate. Din punctul ăsta de vedere, nu ar trebui să se organizeze în același timp”, a conchis parlamentarul USR.