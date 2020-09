USR, critici dure la adresa PSD: 'Aruncă în haos bugetul României prin modificările aduse la rectificarea bugetară'

USR a transmis, miercuri seară, că ”PSD aruncă în haos bugetul României prin modificările aduse la rectificarea bugetară”, iar două dintre modificări - majorarea pensiilor cu 40% în loc de 14% şi plafonarea împrumuturilor României de la 44% la 40% - destabilizează complet bugetul ţării.

”USR avertizează că PSD aruncă în haos bugetul României prin modificările aduse la rectificarea bugetară în Comisiile de Buget-Finanţe din Parlament. Două dintre modificările aduse la rectificarea bugetară, respectiv majorarea pensiilor cu 40% în loc de 14% şi plafonarea împrumuturilor României de la 44% la 40%, destabilizează complet bugetul ţării. Majorarea pensiilor cu 40% înseamnă o gaură de zeci de miliarde în bugetul statului, care nu poate fi acoperită decât din împrumuturi sau din creşteri de taxe şi impozite, lucru ştiut încă de anul trecut, de când PSD a aprobat legea fără să-şi bată capul că statul român nu are bani. În mod perfid, PSD care a explodat cheltuielile statului pe datorie în ultimii ani, a propus micşorarea plafonului de îndatorare al României, ceea ce limitează variantele Guvernului de a ţine sub control deficitul”, a transmis, miercuri seară, USR, printr-un comunicat de presă, potrivit news.ro.

”În fiecare lună din 2020, fondul de pensii publice a avut un deficit în medie de câte 1,1 miliarde de lei/lună. Asta se întâmpla înainte de creşterea pensiilor de anul acesta. Dacă am creşte cu 40% valoarea punctului de pensie, am mai adăuga câte 2,6 miliarde de lei deficit în fiecare lună. Într-un an, asta ar însemna 31 de miliarde de lei doar pentru a plăti creşterea promisă mincinos. În mod sustenabil, creşterea pensiilor se poate realiza doar dacă creşte numărul salariaţilor din sectorul privat şi salariul mediu din ţară”, a explicat deputatul USR Cristian Seidler, membru în comisia de Muncă.

USR apreciază că ”mai grav este că pensiile speciale sunt în continuare în vigoare din cauza jocurilor politicianiste ale vechilor partide care doar i-au amăgit pe români cu proiecte neconstituţionale”.

”Aşteptăm în septembrie o decizie favorabilă a CCR cu privire la impozitarea pensiilor speciale, pe 30 septembrie”, a mai transmis USR.

Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au adoptat miercuri raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aprobă rectificarea bugetară pe acest an. Amendamentul PSD prin care este abrogată majorarea punctului de pensie cu 14% şi rămâne forma în vigoare de creştere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii. Punctul de pensie era planificată să fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, însă amendamentul PSD prevede că valoarea punctului de pensie va fi menţinută, cum e în prezent prevăzut de lege, la 1.775 lei.

Liderul deputaţilor PNL Florin Roman a afirmat că PSD „aruncă în aer finanţele României” şi a anunţat că PNL va ataca la CCR toate proiectele cu impact bugetar, fără sursă de finanţare, care pun în pericol stabilitatea economică a ţării.