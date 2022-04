USR depune moțiune împotriva lui Tanczos Barna: 'Apără intereselor băieților deștepți și distruge mediul'/ UPDATE: Reacția UDMR

Cătălin Drulă a anunțat că USR depune moțiune simplă împotriva ministrului Tanczos Barna: „A demonstrat că nu este deloc interesat de apărarea Mediului, ci mai degrabă de distrugerea lui”.

„Prin acțiunile întreprinse de la preluarea mandatului, ministrul Tanczos Barna a demonstrat că nu este deloc interesat de apărarea Mediului, ci mai degrabă de distrugerea lui. Așa cum nu este interesat de respectarea legii, ci de mai degrabă de apărarea intereselor unor „băieți deștepți”. Ultima dovadă în acest sens: inaugurarea cu mare pompă a unei lucrări ilegale pe Crișul Alb”, transmite USR.

„Mai multe anchete de presă au evidențiat, în mod repetat, cum această guvernare PSD-PNL-UDMR este în cârdășie cu mafia lemnului, iar domnul Tanczos Barna a «executat» în cel mai evident stil mafiot un inspector șef al Gărzii de Mediu Timișoara, care a deranjat interesele PSD și PNL. Îl vom chema pe ministrul Mediului în fața Parlamentului și îi vom cere să explice ceea ce pare să fie un jurământ de sânge făcut cu PSD și cu PNL pentru a proteja mafia pădurilor. Vedem, iarăși, cum mafia, partidele și instituțiile de forță și-au dat mâna ca să facă bani într-un sistem cleptocrat, de tip iliberal, iar singura opoziție democratică care se luptă cu ei este USR. Ne vom lupta și în continuare, pentru 2024”, declară Cătălin Drulă, președintele interimar al USR.

Potrivit comunicatului USR, cea mai recentă dovadă de sfidare a legii și a Justiției din România, precum și a cetățenilor care își doresc un mediu sănătos pentru un trai sănătos, a fost furnizată de ministrul Tanczos Barna zilele trecute, când „s-a grăbit să inaugureze cu mare pompă barajul de la Mihăileni, lucrare ilegală a cărei autorizație de construcție a fost suspendată pe 22 martie de Tribunalul Cluj”.

UPDATE: - Csoma Botond: USR practică greenwashing-ul, moţiunea împotriva ministrului Mediului nu are şanse să treacă, e o acţiune politicianistă

"Sunt stupefiat. USR are un comportament de activist, dar n-a făcut nimic pentru mediu - putem să vedem că în acele localităţi care sunt conduse de USR nu s-a făcut nimic în legătură cu aceste subiecte, nici cu calitatea aerului, nici cu deșeurile. Am văzut în Sectorul 1 din Bucureşti mormanele de gunoaie pe stradă, dar nu s-a rezolvat nimic. Am văzut ce a făcut domnul primar din Timişoara cu încălzirea oraşului. Deci, pot să vă spun, în acest sens, că USR practică greenwashing-ul, o dezinformare ecologică, deci se comportă ca un activist, aduce anumite subiecte în dezbatere, dar nu vrea să rezolve absolut nimic în legătură cu aceste subiecte", a afirmat liderul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, după ce USR a anunţat că depune moţiune simplă împotriva ministrului Mediului, Tanczos Barna.

Acesta a susţinut că ministrul UDMR Tánczos Barna nu face altceva decât să repare administrarea defectuoasă al ministerului din ultimii 10 ani

"Moțiunea simplă este e o acţiune absolut politicianistă a USR, se vede că nu mai au subiecte. Au avut alte subiecte cu justiţia, acum încearcă alte subiecte. Nici la justiţie n-au propus nicio soluţie viabilă, tot aşa fac şi cu mediul - greenwashing şi poziţie de activist, dar cred că sunt un pic ipocriţi din acest punct de vedere. Nu are nicio şansă să treacă această moţiune simplă", a adăugat liderul deputaţilor UDMR.

Csoma Botond așteaptă de la liderii USR ”soluții, nu doar vorbe”.

”M-am așteptat la o altă atitudine din partea USR, dar sunt dezamăgit de această prestație. Critici ceva, ai o nemulțumire, vino cu propunere de rezolvare. Să critici numai de dragul de a critica mi se pare, mai nou, o marcă înregistrată a USR”, a mai spus deputatul UDMR.