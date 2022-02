USR, distrus de oportuniști? Explicațiile lui Andrei Caramitru: 'Îi apucă disperarea și distrug tot în jur. Le e frică de faptul că o să urle foamea în ei'

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, are propria explicație pentru declinul USR după ce a ieșit de la guvernare. Caramitru este de părere că totul pleacă de la dorința de a face politică în USR, unde există lupte interne pentru posturi în funcții guvernamentale. El are și câteva soluții pentru actuala criză din fostul său partid.

„Explicația mea pentru problemele din USR e mult mult mai simpla decât a altora. Problema fundamentala a ca marea majoritate a celor care sunt in parlament sau in Parlamentul european - dacă nu au job-urile alea, se duc de râpă financiar, nu au alte opțiuni să câștige ceva. La fel mulți de prin județe - le trebuie un salar.

Asadar - se bat între ei pe putere pentru că le trebuie salarul ăla. Cum sunt mult mai mulți decât numărul de joburi prin parlament sau altundeva - fac orice sa preia puterea interna ca sa se pună pe lista pe loc eligibil (altfel le ia altcineva locul si cad in mizerie). Evident - fac orice ca nu cumva sa vina cineva din afara partidului cu ceva mai bun sau cu prezenta publica mai bună (ceea ce nu e greu) care le-ar lua salarul. De aia nu vedeți pe nimeni nou care apare pe acolo, nu are cum, e imposibil, ceilalți l-ar distruge imediat.

E si mai rău prin județe - acolo dacă partidul nu e la putere ca sa te puna si pe tine undeva - nu exista opțiune sa ai salar (când ești consilier local câștigi doar vreo 1000-2000 de lei pe lună, atât). Si acuma e haos.

Asta e imensa problema. In partide așa personaje nu au ce cauta - trebuie oameni cu succes financiar IN AFARA POLITICII - care sa nu depindă de job-ul si salarul ăla. Altfel ii apuca disperarea si distrug tot in jur - de frică că o sa urle foamea în ei”, a spus Andrei Caramitru.

Propuneri pentru USR-PLUS

Caramitru a făcut și câteva propuneri pentru partid, astfel încât să revină în actualitate.

„De ce are USR doar 10-12 la suta si nu 25 la suta. E simplu de tot. Pana acum, USR a vorbit doar pentru 3 zone de public (de acolo vin si liderii lor, asta reprezintă de fapt):

- ONG-iștii caviar, in general de stânga. Care urăsc capitalismul. De aici vin tulburări cum ar fi ura pentru “mafia Imobiliară” (adică marile fonduri de investiții din lume prezente aici sunt o mafie cică, cine construiește locuințe e fundamental rău ca face bani), ura față de antreprenori in general

- ONG-iștii de tip Bruxelles (care lucrează cu fonduri europene sau pe tot felul de granturi) - de aici vine nebunia ca trebuie sa fie “decenți”, mitul tehnocratului conțopist si obsesia cu mediul (e bună, e ok, dar nu cu asta atragi voturi)

- “Artiștii” urbani relativ tineri, care se cred fruncea, elita - dar sunt frustrați ca sunt cam săraci si vor acces la mai mulți bani si resurse (in general de la stat). Aici intra actori, pictori, arhitecți, marketeri si așa mai departe. Hipsterimea.

Problema e ca astea 3 bule sunt atât de mici ca nu conteaza deloc. E un miracol scorul de peste 10% (votează mulți care nu au treaba cu cele 3 bule, dar totuși spera ca USR ii reprezinta si pe ei, sau urăsc prea mult PSD/PNL si Aur). Ca sa crească, USR trebuie sa vorbească direct cu următoarele “bule” mari de tot, cu care nu vorbește absolut nimeni:

- angajații din corporații (dar atenție - aici intra si casierițele de la Carrefour si Mega, cei din call centere, cei din fabrici). Problema lor e ca salariile sunt mult prea mici (multinaționalele își cam bat joc de ei) si nu au cale de a progresa

- Micii antreprenori (care nu câștiga bani din salariu). Soferi Uber, șoferi de tir, chelneri, frizeri, freelanceri. Sunt cam un milion. Problemele lor sunt de siguranță a venitului si de acces la sistemul bancar (ca nu le da nimeni credite sa își ia mașina sau casă)

- Angajații simpli de la firmele mici si medii locale. Cei de pe șantiere, din depozite. Aici problema e ca au salariu mic, li se da ceva in plic poate, si nu se simt respectați.

- Pensionarii mai educați, care sunt oripilați de pensiile speciale, însă cărora le e frica ca USR le va tăia pensiile.

Dacă ar avea o strategie clara pentru fiecare zona, si merg sa vorbească cu oamenii astia, atunci pot avea succes. Si vin cu mesaje dure si clare, cu propuneri concrete. Si continua in paralel sa se lupte cu tot ce e legat de corupție. Deci eu ii sugerez lui Drulă si celorlalți - când vorbiți - gândiți-va ca ii aveți in fata pe astia din cele 4 bule. Cu ei vorbiți. Atât”, a conchis Caramitru, pe pagina lui de Facebook.