USR îi cere președintelui delanșarea referendumului pe justiție - Anchetarea lui Kovesi, la ordinul lui Dragnea

USR ii cere presedintelui Romaniei declansarea referendumului pe Justiție, ca urmare a anchetarii Laurei Codruta Kovesi. Dan Barna sustine ca fosta sefa a DNA se afla in aceasta situatia la ordinul lui Liviu Dragnea.

"Nu cred ca in Romania mai e un cetatean de buna credinta care sa creada ca nu s-a intamplat la ordinul lui Liviu Dragnea. Dragnea, Tariceanu si Toader sunt disperati. Numirea Laurei Codruta Kovesi ar arata putinilor care mai cred in Dragnea ca ceea ce fac in ultimii ani e un abuz. Sectia speciala e o militie construita Dragnea, a carei prima victima este dna Kovesi USR cere presedintelui Iohannis declansarea referedumului pe justitie. E cel mai bun moment. Intrebarea e simpla: Sunteti de acord ca persoanele condamnate sa nu mai poata ocupa functii publice? Romania a ajuns aici pentru ca s-a permis ca statul roman sa fie condus de persoane condamnate penal", a declarat Dan Barna.

Citeste si Adina Florea, avertisment pentru Laura Codruța Kovesi - Există măsuri referitoare la modalitățile de citare și aducere

Solicitarea vine dupa ce Laura Codruta Kovesi a anuntat ca a fost citata de procurori pentru a fi pusa sub invinuire, masura fiind dispusa cu o saptamana inainte ca fosta sefa a DNA sa fie audiata in Parlamentul European pentru postul de procuror general al Parchetului European.