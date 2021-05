USR PLUS bagă PNL în CORZI: insistă că liberalii TREBUIE să îi retragă sprijinul politic lui Mihai Chirica

USR PLUS Iași solicită PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat lui Mihai Chirica pentru a vota bugetul, anunță deputatul USR PLUS de Iași Filip Havârneanu: „O alianță între USR PLUS și PNL poate fi formată numai împotriva lui Mihai Chirica și nu pentru susținerea lui”, conform Mediafax.

„USR PLUS Iași solicită PNL Iași retragerea sprijinului politic acordat inculpatului Mihai Chirica; o alianță între USR PLUS și PNL poate fi formată numai împotriva dlui Chirica și nu pentru susținerea lui. Negocierile cu organizația municipală PNL Iași cu privire la o alianță locală se pot desfășura doar atunci când orice persoană cercetată penal, membru de partid, își pierde sprijinul politic. Este inadmisibil ca la masa negocierilor să participe domnul Mihai Chirica, persoană cercetată în două dosare penale pentru infracțiuni de corupție în exercitarea funcției publice. Rezultatul negocierilor va sta întotdeauna sub umbrela suspiciunii de intenții ascunse și jocuri de interese atât timp cât partenerii de negociere susțin o persoană cercetată penal. PNL Iași are obligația morală de a retrage sprijinul politic domnului Mihai Chirica, dacă își dorește să servească interesele cetățenilor din municipiu și nu doar ale celor care fac parte din grupuri infracționale organizate”, transmite deputatul USR PLUS de Iași Filip Havârneanu.

Potrivit acestuia, USR PLUS Iași continuă negocierile pentru Proiectul de Buget doar în următoarele condiții asumate de Primăria Iași:

-Organizarea de îndată a unui concurs transparent și corect pentru ocuparea poziției de City Manager.

-Organizarea de îndată a unui concurs transparent și corect pentru ocuparea poziției de Arhitect Șef.

-Organizarea de îndată a unui concurs transparent și corect pentru ocuparea poziției de Director Executiv al Direcției de Transformare Digitală și Implementare Smart City.

-Acceptarea unui reprezentant din partea USR PLUS în comisia de recrutare pentru pozițiile mai sus menționate, care va participa la supravegherea corectitudinii concursurilor.

-Obligația de a transparentiza toate documentele de interes public (contracte, documente de urbanism, cheltuieli efectuate etc), prin intermediul unei platforme dedicate, în decurs de maxim 8 luni de la aprobarea Bugetului. Prin intermediul acestei platforme.

Tot la capitolul condiții, deputatul USR PLUS menționează că Primăria Iași trebuie să se angajeaze la adoptarea și implementarea transparenței în cheltuirea banilor publici, ocupării funcțiilor publice, urbanism și în privința proiectului de buget.